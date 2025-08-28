Почему складные смартфоны никогда не станут такими популярными, как обычные: эксперты объяснили

Складные телефоны становятся все более популярными и модными. Их уже выпускают все ведущие бренды. Однако специалисты уверены, что по популярности «раскладушки» все-таки не сравняются с обычными телефонами.

Related video

Сейчас производители экспериментируют с разными формами, отмечает gizmochina.com. Есть и большие модели-книжки, сравнимые по функционалу с планшетами, и совсем тонкие модели, раскладывающиеся, как карманное зеркальце. Но все это скорее сегодняшний тренд, а привычные смартфоны – уже классика жанра.

Специалисты называют несколько факторов, почему складные смартфоны не заменят традиционные. Первым таким фактором называют долговечность: ведь часто люди, купившие новейший складной смартфон, устают от него уже через нескольких недель. С «раскладушкой» надо быть осторожней, постоянно думать, как не выронить ее, и вообще она более хрупкая и требует особого ухода.

К тому же, многих пользователей раздражают складки, – какими бы тонкими они ни были и как бы стильно не выглядел сам телефон.

Обычно батарея у «раскладушек» слабее за счет их конструкции, где пространство ограничено. Да и камера обычно хуже, чем у плоских моделей. Конечно, линейка складных смартфонов Samsung выделяется в этом смысле, признают эксперты, – но все равно ее качество снимков не дотягивает до уровня S25 Ultra или iPhone 16 Pro Max. То же самое и у складного Xiaomi Mix Fold 4, – несмотря на отличное оборудование, он фотографирует хуже, чем Xiaomi 15 Ultra.

Что касается приложений, то большинство приложений для Android, несмотря на все усилия разработчиков, все еще плохо адаптируются к складному экрану. Пользователи сталкиваются с эффектом «почтового ящика», проблемами масштабирования и нестабильными переходами между сложенным и разложенным состояниями.

К тому же, плоские телефоны сами по себе тоже стали более компактными. Такие флагманские модели, как iPhone 16, Pixel 10 Pro XL, Galaxy S25 и Xiaomi 15 Ultra, легко помещаются в карман, совместимы с любым чехлом и не требуют специальных тренировок, как лучше их держать или открывать.

Все перечисленное, разумеется, не отрицает прогресс складных смартфонов. Они действительно становятся тоньше, прочнее и лучше. Но все же эксперты считают, что потеснить обычные модели они не смогут.

Напомним, новые складные смартфоны Samsung были официально представлены на Galaxy Unpacked в июле нынешнего года и сразу завоевали большую популярность.

Потом Фокус сообщал, что продажи новых телефонов Samsung бьют рекорды. Общее количество предзаказов на Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 выросло более чем на 25% по сравнению с предыдущим поколением.