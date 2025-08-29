Главный недостаток литиевых аккумуляторов устранен: как они станут на 50% мощнее

Голландская компания LeydenJar разработала кремниевый анод, который увеличивает плотность энергии аккумуляторов на 50%. Прорыв позволит создавать более лёгкие, компактные и долговечные батареи для электроники и электромобилей, решая важную проблему современной литий-ионной технологии.

Кремниевые аноды давно считаются очень перспективным новшеством в мире аккумуляторов. Но их массовому внедрению мешала одна проблема: кремний расширяется и трескается во время зарядки. Технология под названием Silyte устраняет эту неполадку благодаря своей пористой и гибкой структуре, с которой материал способен "дышать", не повреждаясь, пишет IO Plus.

Секрет инновации состоит в замене громоздкого графитового анода, который занимает до 50% объема современной батареи, на ультратонкую кремниевую пленку. Решение не только увеличивает плотность энергии на 50% (до 1350 Втч/л), но и делает производство на 85% более экологичным.

Важно, что это не просто лабораторный эксперимент. LeydenJar уже запустила производственную линию в Эйндховене и поставляет образцы своей пленки клиентам по всему миру. Технология совместима с существующими линиями по производству аккумуляторов, что значительно ускорит ее массовое применение.

По словам генерального директора LeydenJar Кристиана Роода, Silyte — это прорыв, которого давно ждала индустрия носимой электроники и ИИ-гаджетов. В ближайшем будущем кремниевые аноды могут стать новым отраслевым стандартом, обеспечив возможность изготавливать устройствам с новыми форм-факторами.

