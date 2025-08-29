Головний недолік літієвих акумуляторів усунуто: як вони стануть на 50% потужнішими

Голландська компанія LeydenJar розробила кремнієвий анод, який збільшує щільність енергії акумуляторів на 50%. Прорив дасть змогу створювати легші, компактніші та довговічніші батареї для електроніки та електромобілів, вирішуючи важливу проблему сучасної літій-іонної технології.

Кремнієві аноди давно вважаються дуже перспективним нововведенням у світі акумуляторів. Але їх масовому впровадженню заважала одна проблема: кремній розширюється і тріскається під час заряджання. Технологія під назвою Silyte усуває цю проблему завдяки своїй пористій і гнучкій структурі, з якою матеріал здатний "дихати", не пошкоджуючись, пише IO Plus.

Секрет інновації полягає в заміні громіздкого графітового анода, який займає до 50% обсягу сучасної батареї, на ультратонку кремнієву плівку. Рішення не тільки збільшує щільність енергії на 50% (до 1350 Втч/л), а й робить виробництво на 85% більш екологічним.

Важливо, що це не просто лабораторний експеримент. LeydenJar вже запустила виробничу лінію в Ейндховені та постачає зразки своєї плівки клієнтам по всьому світу. Технологія сумісна з наявними лініями з виробництва акумуляторів, що значно прискорить її масове застосування.

За словами генерального директора LeydenJar Крістіана Роода, Silyte — це прорив, на який давно чекала індустрія переносної електроніки та ШІ-гаджетів. У найближчому майбутньому кремнієві аноди можуть стати новим галузевим стандартом, забезпечивши можливість виготовляти пристрої з новими форм-факторами.

