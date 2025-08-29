Samsung получила награду уровня Нобелевской премии: какую технологию придумал бренд (фото)

Samsung получила престижную премию R&D 100 Award, которую часто называют "Нобелевской премией в инженерии", за свою революционную технологию охлаждения. Она позволяет отказаться от вредных хладагентов и может быть использована везде — от холодильников до дата-центров.

Решение, разработанное совместно с Лабораторией прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, базируется на эффекте Пельтье, где для охлаждения используется не фреон, а специальный полупроводниковый материал. Это делает процесс гораздо экологичнее, но до сих пор такие системы были недостаточно эффективны, пишет SamMobile.

Прорыв инженеров Samsung состоит в том, что они с помощью нанотехнологий смогли повысить эффективность охлаждающих элементов Пельтье на 75%. При этом для их создания требуется в 1000 раз меньше материала, чем раньше, что делает технологию не только экологичной, но и экономически выгодной.

Как выглядит технология охлаждения Samsung Фото: sammobile.com

В будущем эту технологию смогут применять в легких и компактных системах охлаждения для автомобилей, дата-центров, домов и офисов. Samsung уже демонстрировала эту технологию в своем передовом холодильнике AI Hybrid Refrigerator, который был представлен на выставке IFA 2024.

Присуждение R&D 100 Award, которую также называют "Оскаром за инновации", говорит о признании того, что Samsung стала лидером в области технологий охлаждения нового поколения. Инновация способна не только преобразить рынок бытовой техники, но и внести значительный вклад в борьбу с изменением климата.

