Samsung отримала нагороду рівня Нобелівської премії: яку технологію придумав бренд (фото)

Samsung отримала престижну премію R&D 100 Award, яку часто називають "Нобелівською премією в інженерії", за свою революційну технологію охолодження. Вона дає змогу відмовитися від шкідливих холодоагентів і може бути використана скрізь — від холодильників до дата-центрів.

Related video

Рішення, розроблене спільно з Лабораторією прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса, базується на ефекті Пельтьє, де для охолодження використовується не фреон, а спеціальний напівпровідниковий матеріал. Це робить процес набагато екологічнішим, але досі такі системи були недостатньо ефективні, пише SamMobile.

Прорив інженерів Samsung полягає в тому, що вони за допомогою нанотехнологій змогли підвищити ефективність охолоджувальних елементів Пельтьє на 75%. При цьому для їх створення потрібно в 1000 разів менше матеріалу, ніж раніше, що робить технологію не тільки екологічною, а й економічно вигідною.

Який вигляд має технологія охолодження Samsung Фото: sammobile.com

У майбутньому цю технологію зможуть застосовувати в легких і компактних системах охолодження для автомобілів, дата-центрів, будинків і офісів. Samsung вже демонструвала цю технологію у своєму передовому холодильнику AI Hybrid Refrigerator, який був представлений на виставці IFA 2024.

Присудження R&D 100 Award, яку також називають "Оскаром за інновації", свідчить про визнання того, що Samsung стала лідером у галузі технологій охолодження нового покоління. Інновація здатна не тільки змінити ринок побутової техніки, а й зробити значний внесок у боротьбу зі зміною клімату.

Раніше Фокус писав: вибираємо смартфон Samsung — чим відрізняються між собою лінійки популярних гаджетів. Тим, хто вирішив купити новий смартфон, буває непросто розібратися у всьому різноманітті. Адже у кожного бренду свої лінійки і свої маркування — взяти хоча б телефони Samsung.