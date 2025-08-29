Обираємо смартфон Samsung: чим відрізняються між собою лінійки популярних гаджетів (фото)

Тим, хто вирішив купити новий смартфон, буває непросто розібратися у всьому різноманітті. Адже у кожного бренду свої лінійки і свої маркування — взяти хоча б телефони Samsung.

Південнокорейський бренд випускає гаджети на різні смаки і бюджети, зазначає gizmochina.com. Є і дорогі флагмани, і смартфони середнього класу, і цілком пристойні бюджетники. Розібратися буде простіше, якщо враховувати серію телефону.

Серія Galaxy S

Це найбільш впізнавана лінійка Samsung, яка щороку оновлюється і не поступається топовим моделям Apple.

Samsung серія Galaxy S Фото: gizmochina.com

Нинішня лінійка за традицією складається з трьох моделей — Galaxy S25, S25+ і S25 Ultra. Стандартна версія S25 — це свого роду компроміс між флагманським функціоналом і більш доступною ціною.

Є й дорожчі варіанти: S25+ пропонує більший екран і більш ємний акумулятор, але загалом функції ті самі. А ось S25 Ultra може похвалитися найчіткішим дисплеєм, найпотужнішим акумулятором і найкращими камерами — але врахуйте, що це досить важкий телефон.

Серія Galaxy Z

Ця серія — своєрідний експеримент Samsung. Тут пропонуються складні смартфони Galaxy Z Fold і Galaxy Z Flip, але такий формат, звичайно, підійде не кожному.

Samsung серія Galaxy Z Фото: zdnet.com

Z Flip — це компактна "розкладачка". У розкладеному вигляді гаджет має вигляд звичайного смартфона, але може і складатися в компактний квадрат. Однак камери та акумулятор поступаються моделям серії S.

Z Fold більше схожий на планшет, який складається в телефон. Вибирайте його, тільки якщо вам справді потрібен такий великий дисплей — інакше смартфон здаватиметься вам громіздким і невиправдано дорогим.

Серія Galaxy A

Підійде для тих, хто цінує хороші камери і стильний дизайн, але не готовий витрачатися на флагман із серій S або Z.

Samsung Galaxy A Фото: gizmochina.com

Galaxy A56 та Galaxy A36 називають найкращими моделями середнього класу 2025 року. Обидва телефони володіють великими дисплеями та надійними батареями і підтримують оновлення програмного забезпечення протягом кількох років.

Серія Galaxy M

Це більш специфічна серія, орієнтована переважно на Азію і Латинську Америку.

Samsung Galaxy M Фото: gizmochina.com

Такі телефони коштують дешевше, ніж моделі серії A, тому в них немає таких високоякісних дисплеїв і преміальних камер. Зате є потужні акумулятори та базові функції, тож, якщо вам потрібен "телефон для дзвінків" — це якраз ваш вибір.

Серія Galaxy F

Спочатку створювалася як лінійка для Індії, тому отримала низку специфічних функцій.

Samsung Galaxy F Фото: gizmochina.com

Загалом це дещо переосмислена серія M — подекуди з іншим оздобленням або зміненими налаштуваннями камери.

