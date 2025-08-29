Выбираем смартфон Samsung: чем отличаются между собой линейки популярных гаджетов (фото)

Тем, кто решил купить новый смартфон, бывает непросто разобраться во всем многообразии. Ведь у каждого бренда свои линейки и свои маркировки – взять хотя бы телефоны Samsung.

Южнокорейский бренд выпускает гаджеты на разные вкусы и бюджеты, отмечает gizmochina.com. Есть и дорогие флагманы, и смартфоны среднего класса, и вполне приличные бюджетники. Разобраться будет проще, если учитывать серию телефона.

Серия Galaxy S

Это самая узнаваемая линейка Samsung, которая каждый год обновляется и не уступает топовым моделям Apple.

Samsung серия Galaxy S Фото: gizmochina.com

Нынешняя линейка по традиции состоит из трех моделей – Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Стандартная версия S25 – это своего рода компромисс между флагманским функционалом и более доступной ценой.

Есть и более дорогие варианты: S25+ предлагает больший экран и более емкий аккумулятор, но в целом функции те же самые. А вот S25 Ultra может похвастаться самым четким дисплеем, самым мощным аккумулятором и самыми лучшими камерами – но учтите, что это довольно тяжелый телефон.

Серия Galaxy Z

Эта серия – своеобразный эксперимент Samsung. Тут предлагаются складные смартфоны Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, но такой формат, конечно, подойдет не каждому.

Samsung серия Galaxy Z Фото: zdnet.com

Z Flip – это компактная «раскладушка». В разложенном виде гаджет выглядит как обычный смартфон, но может и складываться в компактный квадрат. Однако камеры и аккумулятор уступают моделям серии S.

Z Fold больше похож на планшет, который складывается в телефон. Выбирайте его, только если вам действительно нуден такой большой дисплей – иначе смартфон будет казаться вам громоздким и неоправданно дорогим.

Серия Galaxy A

Подойдет для тех, кто ценит хорошие камеры и стильный дизайн, но не готов тратиться на флагман из серий S или Z.

Samsung Galaxy A Фото: gizmochina.com

Galaxy A56 и Galaxy A36 называют лучшими моделями среднего класса 2025 года. Оба телефона большими дисплеями и надежными батареями и поддерживают обновления программного обеспечения в течение нескольких лет.

Серия Galaxy M

Это более специфическая серия, ориентированная в основном Азию и Латинскую Америку.

Samsung Galaxy M Фото: gizmochina.com

Такие телефоны стоят дешевле, чем модели серии A, поэтому у них нет таких высококачественных дисплеев и премиальных камер. Зато есть мощные аккумуляторы и базовые функции, так что, если вам нужен «телефон для звонков» – это как раз ваш выбор.

Серия Galaxy F

Изначально создавалась как линейка для Индии, поэтому получила ряд специфических функций.

Samsung Galaxy F Фото: gizmochina.com

В целом это несколько переосмысленная серия M – иногда с другой отделкой или измененными настройками камеры.

