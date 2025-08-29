Лучшие 65-дюймовые телевизоры для любого бюджета: обзор топовых моделей (видео)

В рейтинг эксперты включили телевизоры Panasonic Z95B, LG C4 и Hisense U8QG, которые выделяет хороший звук, справедливая цена и высокое качество изображения.

Лучшие 65-дюймовые телевизоры — идеальный способ полностью погрузиться в мир фильмов и игр. За последние несколько лет они стали гораздо доступнее, а это значит, что можно получить действительно высококачественные ТВ-панели по разумным ценам, пишет techradar.com.

LG C4: лучший 65-дюймовый телевизор в целом

Будь то фильмы, игры или спорт, C4 действительно справляется со всеми задачами, обеспечивая потрясающее качество изображения, полный набор игровых функций и конкурентоспособную цену по сравнению с конкурирующими OLED-телевизорами.

Качество изображения LG C4 отличное, отметили тестировщики. Они высоко оценили контрастность и детализацию, отметив, что любые сложные задачи, например, "Dune: Part Two", были выполнены "на ура". Телевизор также продемонстрировал великолепные HDR-изображения, яркие цвета и приятный уровень яркости.

Телевизор LG C4

C4 подходит для игр. Четыре порта HDMI 2.1 поддерживают 4K 144 Гц, VRR (включая AMD FreeSync и Nvidia G-Sync), игры в Dolby Vision и ALLM. Он также обеспечивает сверхнизкую задержку ввода 9,2 мс (с активированным режимом Boost в Game Optimizer), что обеспечивает невероятно отзывчивый и плавный игровой процесс.

Хотя у модели есть недостатки, такие как посредственное качество встроенного звука, во многих аспектах он все же превосходит конкурентов среднего класса с OLED-дисплеями и отличается самой конкурентоспособной ценой. Если нужен 65-дюймовый телевизор, LG C4 — хороший выбор.

Характеристики:

Тип панели: OLED

Частота обновления: 120 Гц

Smart TV: webOS 24

HDMI 2.1: 4

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

Измеренная пиковая яркость: 1065 нит

Задержка ввода: 9,2 мс

Hisense U8QG: лучший в средней ценовой категории

Hisense U8QG — это mini-LED-телевизор среднего класса, обеспечивающий качество изображения, обширный набор игровых функций, соответствующую производительность и имеющий конкурентоспособную цену.

Цвета на U8QG насыщенные, яркие. Локальное затемнение также впечатляет, обеспечивая насыщенный контраст и глубокие уровни черного. Модель также поддерживает такие настройки, как Dark Detail и Dynamic Tone Mapping, которые эффективно повышают качество изображения.

Телевизор U8QG

Игры всегда были сильной стороной серии Hisense U8, и ТВ-панель U8QG не исключение. Поддерживаются 4K 165 Гц, VRR (FreeSync Premium Pro), ALLM, Dolby Vision и игры в HDR10+, а также сверхнизкая задержка ввода — 9,9 мс.

И тем не менее, телевизор U8QG не идеален: встроенный звук заглушается дребезжащим сабвуфером, а при просмотре под углом качество изображения ухудшается. Но он стоит своих денег. U8QG — очень доступный, другим телевизорам среднего класса будет сложно его превзойти.

Характеристики:

Тип панели: Mini-LED

Частота обновления: 144 Гц

Smart TV: Google TV, VIDAA

HDMI 2.1: 3

HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Измеренная пиковая яркость: 3337

Задержка ввода: 9,9 мс

Panasonic Z95B: лучший по качеству звука

Флагманский OLED-телевизор Panasonic Z95B 2025 года оснащен новой четырехслойной тандемной панелью Primary RGB Tandem, которая, согласно результатам тестирования, увеличила яркость до 2107 нит, сохраняя при этом ориентацию на естественную и точную цветопередачу. В результате изображение не так ослепительно яркое, как у конкурентов, а больше ориентировано на реалистичную детализацию и кинематографический эффект.

Также имеется система охлаждения, которая помогает поддерживать яркость в требовательных HDR-сценах. И хотя с некоторыми предустановками он может не достигать таких же высоких показателей, как у некоторых конкурентов, общий баланс исключительный.

OLED-телевизор Panasonic Z95B

Однако именно звук действительно выделяет Z95B на фоне остальных. Его обновленная 5.1.2-канальная система 360 Soundscape Pro, настроенная Technics, обеспечивает мощный, захватывающий и чистый звук благодаря новым драйверам и продуманной компоновке, благодаря которой диалоги и эффекты звучат эффектно. Это один из немногих телевизоров со встроенным звуком, достаточно мощным, чтобы можно было отказаться от покупки саундбара.

Fire TV, возможно, не лучшая платформа, но она предлагает надежные смарт-функции, интеграцию с Alexa и все необходимые приложения. Геймеры получат отличную поддержку 4K с частотой обновления 144 Гц, Dolby Vision Gaming, VRR, а также AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync. Жаль, что у модели всего два порта HDMI 2.1 – у некоторых конкурентов сейчас их четыре, отметили тестировщики.

Характеристики:

Тип панели: OLED

Частота обновления: 144 Гц

Smart TV: Fire TV

HDMI 2.1: 2

HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR, HLG

Измеренная пиковая яркость: 2107 нит

Задержка ввода: 12,7 мс

Ранее мы писали о том, какие телевизоры работают лучше: LCD или OLED. Большинство телевизоров на рынке сегодня оснащены OLED или LCD-дисплеями. У каждой технологии есть свои плюсы и минусы, которые нужно учесть перед покупкой.