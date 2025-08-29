Найкращі 65-дюймові телевізори для будь-якого бюджету: огляд топових моделей (відео)

До рейтингу експерти включили телевізори Panasonic Z95B, LG C4 і Hisense U8QG, які вирізняє гарний звук, справедлива ціна і висока якість зображення.

Найкращі 65-дюймові телевізори — ідеальний спосіб повністю зануритися у світ фільмів та ігор. За останні кілька років вони стали набагато доступнішими, а це означає, що можна отримати дійсно високоякісні ТВ-панелі за розумними цінами, пише techradar.com.

LG C4: найкращий 65-дюймовий телевізор загалом

Будь то фільми, ігри або спорт, C4 дійсно справляється з усіма завданнями, забезпечуючи приголомшливу якість зображення, повний набір ігрових функцій і конкурентоспроможну ціну в порівнянні з конкуруючими OLED-телевізорами.

Якість зображення LG C4 відмінна, відзначили тестувальники. Вони високо оцінили контрастність і деталізацію, зазначивши, що будь-які складні завдання, наприклад, "Dune: Part Two", були виконані "на ура". Телевізор також продемонстрував чудові HDR-зображення, яскраві кольори і приємний рівень яскравості.

Телевізор LG C4

C4 підходить для ігор. Чотири порти HDMI 2.1 підтримують 4K 144 Гц, VRR (включно з AMD FreeSync і Nvidia G-Sync), ігри в Dolby Vision і ALLM. Він також забезпечує наднизьку затримку введення 9,2 мс (з активованим режимом Boost в Game Optimizer), що забезпечує неймовірно чуйний і плавний ігровий процес.

Хоча у моделі є недоліки, такі як посередня якість вбудованого звуку, у багатьох аспектах він все ж таки перевершує конкурентів середнього класу з OLED-дисплеями та вирізняється найбільш конкурентоспроможною ціною. Якщо потрібен 65-дюймовий телевізор, LG C4 — хороший вибір.

Характеристики:

Тип панелі: OLED

Частота оновлення: 120 Гц

Smart TV: webOS 24

HDMI 2.1: 4

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

Виміряна пікова яскравість: 1065 ніт

Затримка введення: 9,2 мс

Hisense U8QG: найкращий у середній ціновій категорії

Hisense U8QG — це mini-LED-телевізор середнього класу, що забезпечує якість зображення, великий набір ігрових функцій, відповідну продуктивність і має конкурентоспроможну ціну.

Кольори на U8QG насичені, яскраві. Локальне затемнення також вражає, забезпечуючи насичений контраст і глибокі рівні чорного. Модель також підтримує такі налаштування, як Dark Detail і Dynamic Tone Mapping, які ефективно підвищують якість зображення.

Телевізор U8QG

Ігри завжди були сильною стороною серії Hisense U8, і ТВ-панель U8QG не виняток. Підтримуються 4K 165 Гц, VRR (FreeSync Premium Pro), ALLM, Dolby Vision та ігри в HDR10+, а також наднизька затримка введення — 9,9 мс.

І тим не менше, телевізор U8QG не ідеальний: вбудований звук заглушається деренчливим сабвуфером, а при перегляді під кутом якість зображення погіршується. Але він вартий своїх грошей. U8QG — дуже доступний, іншим телевізорам середнього класу буде складно його перевершити.

Характеристики:

Тип панелі: Mini-LED

Частота оновлення: 144 Гц

Smart TV: Google TV, VIDAA

HDMI 2.1: 3

HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Виміряна пікова яскравість: 3337

Затримка введення: 9,9 мс

Panasonic Z95B: найкращий за якістю звуку

Флагманський OLED-телевізор Panasonic Z95B 2025 року оснащено новою чотиришаровою тандемною панеллю Primary RGB Tandem, яка, згідно з результатами тестування, збільшила яскравість до 2107 ніт, зберігаючи водночас орієнтацію на природне й точне передавання кольору. У результаті зображення не таке сліпуче яскраве, як у конкурентів, а більше орієнтоване на реалістичну деталізацію і кінематографічний ефект.

Також є система охолодження, яка допомагає підтримувати яскравість у вимогливих HDR-сценах. І хоча з деякими налаштуваннями він може не досягати таких же високих показників, як у деяких конкурентів, загальний баланс винятковий.

OLED-телевізор Panasonic Z95B

Однак саме звук справді виділяє Z95B на тлі інших. Його оновлена 5.1.2-канальна система 360 Soundscape Pro, налаштована Technics, забезпечує потужний, захопливий і чистий звук завдяки новим драйверам і продуманому компонуванню, завдяки якому діалоги та ефекти звучать ефектно. Це один із небагатьох телевізорів із вбудованим звуком, досить потужним, щоб можна було відмовитися від купівлі саундбара.

Fire TV, можливо, не найкраща платформа, але вона пропонує надійні смарт-функції, інтеграцію з Alexa і всі необхідні додатки. Геймери отримають відмінну підтримку 4K з частотою оновлення 144 Гц, Dolby Vision Gaming, VRR, а також AMD FreeSync Premium і Nvidia G-Sync. Шкода, що в моделі всього два порти HDMI 2.1 — у деяких конкурентів зараз їх чотири, зазначили тестувальники.

Характеристики:

Тип панелі: OLED

Частота оновлення: 144 Гц

Smart TV: Fire TV

HDMI 2.1: 2

HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR, HLG

Виміряна пікова яскравість: 2107 ніт

Затримка введення: 12,7 мс

