Никогда так не делайте: стало известно, что плохого может случиться со смартфоном в самолете

Все знают, что во время перелета телефоны надо перевести в специальный режим, чтобы избежать возможных помех. Но есть и менее известные проблемы, например, что делать, если ваш телефон упал между сиденьями или застрял.

Не пытайтесь искать или извлекать гаджет самостоятельно, предупреждает slashgear.com. Есть риск повредить аккумулятор – ведь он довольно хрупкий, а такое повреждение может привести к пожару на борту.

В случае такой неприятности зовите на помощь бортпроводников – они проходят специальную подготовку, чтобы научиться находить телефоны, потерянные между креслами, не повреждая их. К тому же, позвав на помощь специалиста, вы сами избежите ненужных травм пальцев и рук.

Обычно телефоны просто застревают в щелях между креслами или между спинкой и подушкой сиденья, поэтому достать их для профессионала не составит труда. Сложнее будет в бизнес-классе, так как в больших креслах больше электронных устройств и вообще больше места. Поэтому может понадобиться снятие подушек сиденья или даже его полного демонтажа, и пассажиру придется ждать посадки, чтобы получить обратно свой телефон.

Между прочим, авиакомпании рекомендуют пассажирам даже не менять положение сиденья, если телефон застрял, иногда малейшей перестановки достаточно для возникновения возгорания. Литий-ионные аккумуляторы настолько нестабильны, что устройства, работающие на них, включены в список предметов, запрещенных к перевозке в зарегистрированном багаже ​​(такие меры принимаются, чтобы исключить риски возгорания в багажном отделении самолета).

Также стало известно, какой напиток не рекомендуется употреблять в самолете. Если не хотите рисковать здоровьем и безопасностью, лучше не заказывайте ничего, где используется вода из бортовых резервуаров. Чай или кофе на такой воде не одобряют даже стюардессы, ведь вода хранится в специальных баках, которые не всегда обновляются после каждого рейса.

