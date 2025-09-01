Ніколи так не робіть: стало відомо, що поганого може трапитися зі смартфоном у літаку

Усі знають, що під час перельоту телефони треба перевести в спеціальний режим, щоб уникнути можливих перешкод. Але є й менш відомі проблеми, наприклад, що робити, якщо ваш телефон упав між сидіннями або застряг.

Не намагайтеся шукати або витягувати гаджет самостійно, попереджає slashgear.com. Є ризик пошкодити акумулятор — адже він доволі крихкий, а таке пошкодження може призвести до пожежі на борту.

У разі такої неприємності кличте на допомогу бортпровідників — вони проходять спеціальну підготовку, щоб навчитися знаходити телефони, загублені між кріслами, не пошкоджуючи їх. До того ж, покликавши на допомогу фахівця, ви самі уникнете непотрібних травм пальців і рук.

Зазвичай телефони просто застряють у щілинах між кріслами або між спинкою і подушкою сидіння, тому дістати їх для професіонала не складе труднощів. Складніше буде в бізнес-класі, оскільки у великих кріслах більше електронних пристроїв і взагалі більше місця. Тому може знадобитися зняття подушок сидіння або навіть його повного демонтажу, і пасажиру доведеться чекати посадки, щоб отримати назад свій телефон.

Між іншим, авіакомпанії рекомендують пасажирам навіть не змінювати положення сидіння, якщо телефон застряг, іноді найменшої перестановки достатньо для виникнення загоряння. Літій-іонні акумулятори настільки нестабільні, що пристрої, які працюють на них, занесено до переліку предметів, заборонених до перевезення в зареєстрованому багажі (таких заходів вживають, щоб унеможливити ризики загоряння в багажному відділенні літака).

Також стало відомо, який напій не рекомендується вживати в літаку. Якщо не хочете ризикувати здоров'ям і безпекою, краще не замовляйте нічого, де використовується вода з бортових резервуарів. Чай чи каву на такій воді не схвалюють навіть стюардеси, адже вода зберігається в спеціальних баках, які не завжди оновлюються після кожного рейсу.

