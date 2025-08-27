Напій, якого бояться навіть стюардеси: що не варто пити на борту літака

Експерти розповіли, який популярний напій на борту літаків може бути небезпечним для здоров'я пасажирів.

Людям радять заздалегідь брати з собою багаторазову пляшку, наповнюючи її водою в аеропорту або купуючи напої в магазинах duty free. Про це пише The Mirror.

Для багатьох пасажирів замовлення напою під час польоту — звична частина подорожі. Однак експерти у сфері авіації радять уникати одного варіанту, який найчастіше викликає сумніви у бортпровідників. Йдеться про воду з бортових резервуарів, яку використовують для приготування чаю, кави або пропонують як питну.

За даними компанії Experience Travel Group, що займається дослідженнями у сфері туризму, вода на борту літаків зберігається в спеціальних баках, які не завжди оновлюються після кожного рейсу. Попри дотримання стандартів авіакомпаній, дослідження засвідчили, що в деяких зразках води знаходили бактерії, включно з коліфорами й навіть кишковою паличкою. Це не завжди означає загрозу здоров'ю, проте достатньо для того, щоб багато членів екіпажу робили вибір на користь бутильованих напоїв.

"Бортпровідники знають систему водопостачання літака краще, ніж будь-хто інший, і найчастіше самі віддають перевагу бутильованій воді. Для пасажирів це сигнал: якщо вам пропонують воду, варто уточнити, бутильована вона чи ні", — пояснили фахівці.

Чай і кава на борту також готуються з цієї води. Хоча кип'ятіння вбиває більшість бактерій, воно не усуває неприємний металічний присмак і можливий запах, що робить напій менш безпечним і приємним для вживання.

Експерти радять пасажирам заздалегідь брати з собою багаторазову пляшку, наповнюючи її водою в аеропорту або купуючи напої в магазинах duty free. У польоті краще вибирати воду в банках або соки в герметичних упаковках. Це особливо важливо для пасажирів з ослабленим імунітетом: маленьких дітей, літніх людей і людей із хронічними захворюваннями.

Згідно з досвідом бортпровідників, такі прості заходи дають змогу знизити ризик харчових розладів і зневоднення під час польоту, коли організм і так відчуває стрес від перепадів тиску і сухого повітря в салоні.

