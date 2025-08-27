Напиток, которого боятся даже стюардессы: что не стоит пить на борту самолета

Эксперты рассказали, какой популярный напиток на борту самолетов может быть небезопасным для здоровья пассажиров.

Related video

Людям советуют заранее брать с собой многоразовую бутылку, наполняя ее водой в аэропорту или покупая напитки в магазинах duty free. Об этом пишет The Mirror.

Для многих пассажиров заказ напитка во время полета — привычная часть путешествия. Однако эксперты в сфере авиации советуют избегать одного варианта, который чаще всего вызывает сомнения у бортпроводников. Речь идет о воде из бортовых резервуаров, которую используют для приготовления чая, кофе или предлагают как питьевую.

По данным компании Experience Travel Group, занимающейся исследованиями в сфере туризма, вода на борту самолетов хранится в специальных баках, которые не всегда обновляются после каждого рейса. Несмотря на соблюдение стандартов авиакомпаний, исследования показали, что в некоторых образцах воды находили бактерии — включая колиформы и даже кишечную палочку. Это не всегда означает угрозу здоровью, однако достаточно для того, чтобы многие члены экипажа делали выбор в пользу бутилированных напитков.

"Бортпроводники знают систему водоснабжения самолета лучше, чем кто-либо другой, и чаще всего сами предпочитают бутылочную воду. Для пассажиров это сигнал: если вам предлагают воду, стоит уточнить, бутилированная она или нет", — пояснили специалисты.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Чай и кофе на борту также готовятся из этой воды. Хотя кипячение убивает большинство бактерий, оно не устраняет неприятный металлический привкус и возможный запах, что делает напиток менее безопасным и приятным для употребления.

Эксперты советуют пассажирам заранее брать с собой многоразовую бутылку, наполняя ее водой в аэропорту или покупая напитки в магазинах duty free. В полете предпочтительнее выбирать воду в банках или соки в герметичных упаковках. Это особенно важно для пассажиров с ослабленным иммунитетом: маленьких детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Согласно опыту бортпроводников, такие простые меры позволяют снизить риск пищевых расстройств и обезвоживания во время полета, когда организм и так испытывает стресс от перепадов давления и сухого воздуха в салоне.

Ранее Фокус сообщал, что девушка после душа вышла на балкон круизного лайнера и только потом заметила камеры. Момент отдыха с видом на Средиземное море обернулся для пассажирки круизного лайнера Royal Caribbean неожиданным открытием. Наслаждаясь закатом на балконе без одежды, она внезапно заметила камеры видеонаблюдения.

Также стало известно, что супруги собиралась в отпуск, но за пару часов до вылета случилось непоправимое. Их золотистый ретривер сгрыз паспорт хозяйки, едва не сорвав долгожданный полет на Ямайку.