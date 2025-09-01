Новый процессор iPhone оставит конкурентов далеко позади: чем удивит новинка (фото)

Важный стратегический ход обеспечит Apple технологическое превосходство на годы вперед. Компания забронировала почти половину всех производственных мощностей TSMC для выпуска 2-нанометровых чипов, которые лягут в основу iPhone 18.

TSMC, ведущий изготовитель полупроводниковой продукции, уже начала массовое производство чипов по новому 2-нм техпроцессу. Эта технология обещает настоящий прорыв: до 15% прироста производительности и до 30% улучшения энергоэффективности по сравнению с нынешними 3-нм аналогами, пишет MacRumors.

Именно на этом техпроцессе и будет производиться новый чип Apple A20, которым оснастят линейку iPhone 18. Чтобы гарантировать себе эксклюзивный доступ к самой передовой технологии, Apple выкупила львиную долю производственных слотов TSMC, опередив других техногигантов, таких как Qualcomm, NVIDIA и Google.

Иллюстрация чипсета Apple A20 для iPhone 18 Фото: macrumors.com

Это означает, что когда конкуренты только начнут получать доступ к 2-нм технологии в 2027 году, Apple уже будет массово выпускать свои устройства на ее основе. Такой ход не только обеспечит iPhone 18 беспрецедентную производительность и автономность, но и наверняка создаст серьезный дефицит для других игроков рынка.

Ожидается, что обычное расписание релизов iPhone поменяется в ближайшие годы. iPhone 18 Pro будет представлен осенью 2026 года, а базовые модели — весной 2027-го. Судя по всему, благодаря новому чипу они станут самыми мощными и энергоэффективными смартфонами в мире.

