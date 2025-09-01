Новий процесор iPhone залишить конкурентів далеко позаду: чим здивує новинка (фото)

Важливий стратегічний хід забезпечить Apple технологічну перевагу на роки вперед. Компанія забронювала майже половину всіх виробничих потужностей TSMC для випуску 2-нанометрових чипів, які ляжуть в основу iPhone 18.

TSMC, провідний виробник напівпровідникової продукції, вже почала масове виробництво чіпів за новим 2-нм техпроцесом. Ця технологія обіцяє справжній прорив: до 15% приросту продуктивності і до 30% поліпшення енергоефективності порівняно з нинішніми 3-нм аналогами, пише MacRumors.

Саме на цьому техпроцесі і вироблятиметься новий чіп Apple A20, яким оснастять лінійку iPhone 18. Щоб гарантувати собі ексклюзивний доступ до найпередовішої технології, Apple викупила левову частку виробничих слотів TSMC, випередивши інших техногігантів, таких як Qualcomm, NVIDIA і Google.

Ілюстрація чипсета Apple A20 для iPhone 18 Фото: macrumors.com

Це означає, що коли конкуренти тільки почнуть отримувати доступ до 2-нм технології в 2027 році, Apple вже буде масово випускати свої пристрої на її основі. Такий хід не тільки забезпечить iPhone 18 безпрецедентну продуктивність і автономність, а й напевно створить серйозний дефіцит для інших гравців ринку.

Очікується, що звичайний розклад релізів iPhone зміниться в найближчі роки. iPhone 18 Pro буде представлений восени 2026 року, а базові моделі — навесні 2027-го. Судячи з усього, завдяки новому чипу вони стануть найпотужнішими та енергоефективними смартфонами у світі.

