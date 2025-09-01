Черные скалы скрывают новый источник энергии: ученые совершили "открытие тысячелетия"

В США найден источник водорода, который образовывался естественным путем на протяжении тысячелетий. Чтобы добыть его, необходимо использовать те же методы бурения, что и при добыче нефти.

Инициативу по раскрытию водородного потенциала возглавляет Марк Майерс, — геолог и бывший директор Геологической службы США. В основе этой инициативы лежит не только научный подход, пишет ecoticias.com.

Водород можно получать из ископаемого топлива. Производство зеленого водорода методом электролиза с использованием возобновляемых источников энергии стоит довольно дорого и, как правило, энергозатратно. А вот геологический, или белый, водород не содержит углерода и не требует при добыче использования ископаемого топлива.

Аляска (США), под землями и льдами которой также скрыт 1100 ТВт*ч неиспользованного водородного потенциала, — является местом притяжения геологов, энергетиков и экологов, пишет СМИ.

На Аляске Майерс обнаружил подземные запасы геологического водорода, который поможет наладить энергоснабжение отдаленных городов и деревень, а излишки могут экспортироваться. Водород был найден ученым и его командой в местах столкновения тектонических плит Земли, в результате чего произошла химическая реакция, приведшая к образованию молекулярного водорода. Таким образом вещество накапливалось веками в естественных подземных резервуарах.

Такие места, как хребет Брукса, могут иметь довольно большое значение. Ученые активно разрабатывают черные породы, скрывающие запасы источника чистой энергии.

