Чорні скелі приховують нове джерело енергії: вчені зробили "відкриття тисячоліття"

У США знайдено джерело водню, яке утворювалося природним шляхом протягом тисячоліть. Щоб добути його, необхідно використовувати ті самі методи буріння, що й під час видобутку нафти.

Related video

Ініціативу з розкриття водневого потенціалу очолює Марк Маєрс, — геолог і колишній директор Геологічної служби США. В основі цієї ініціативи лежить не тільки науковий підхід, пише ecoticias.com.

Водень можна отримувати з викопного палива. Виробництво зеленого водню методом електролізу з використанням поновлюваних джерел енергії коштує доволі дорого і, як правило, є енерговитратним. А ось геологічний, або білий, водень не містить вуглецю і не потребує під час видобутку використання викопного палива.

Аляска (США), під землями і льодами якої також сховано 1100 ТВт*год невикористаного водневого потенціалу, — є місцем тяжіння геологів, енергетиків та екологів, пише ЗМІ.

На Алясці Маєрс виявив підземні запаси геологічного водню, який допоможе налагодити енергопостачання віддалених міст і сіл, а надлишки можуть експортуватися. Водень був знайдений вченим і його командою в місцях зіткнення тектонічних плит Землі, унаслідок чого відбулася хімічна реакція, що призвела до утворення молекулярного водню. Таким чином речовина накопичувалася століттями в природних підземних резервуарах.

Такі місця, як хребет Брукса, можуть мати досить велике значення. Вчені активно розробляють чорні породи, що приховують запаси джерела чистої енергії.

Раніше ми повідомляли, що у США знайшли потужне джерело чистої енергії. В американській пустелі можуть виробляти до 50 тонн водню на добу. Це потужне джерело чистої енергії в промислових масштабах.