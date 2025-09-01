Солнечные панели с аккумуляторами несут скрытую угрозу: электричество может резко подорожать

Солнечные панели в сочетании с аккумуляторами — это ключ к энергетической независимости. Но у технологии есть и "темная" сторона. Эксперты предупреждают, что массовый переход на автономную энергию может привести к коллапсу централизованных электросетей и резкому росту цен для тех, кто не может позволить себе солнечные батареи.

По мере того как установки с аккумуляторами становятся дешевле, все больше состоятельных людей будут отключаться от общей электросети, налаживая собственные мини-фермы. В результате вся нагрузка по содержанию стареющей инфраструктуры ляжет на плечи менее обеспеченных слоев населения, которым придется платить все больше за все менее надежное электричество, пишет Clean Technica.

Этот сценарий — уже не теория, а реальность, которая разворачивается в Пакистане. Благодаря наплыву дешевых китайских панелей, страна переживает настоящий солнечный бум. Те, кто могут себе это позволить, массово устанавливают на крышах панели с аккумуляторами и отказываются от услуг государственных электросетей, которые известны своими высокими ценами и постоянными отключениями.

Однако это создает "порочный круг". Чем больше людей уходит из общей сети, тем выше становятся тарифы для оставшихся, так как затраты на содержание инфраструктуры делятся на меньшее число плательщиков. В итоге бедные слои населения, которые не могут позволить себе солнечные панели, оказываются в ловушке: они вынуждены платить все больше за ухудщающийся сервис.

Эта проблема характерна не только для развивающихся стран. В будущем она может затронуть и развитые регионы. С одной стороны, переход на локальные электростанции повышает общую устойчивость энергосистемы — так отключения не приводят к массовым блэкаутам. С другой, постепенно формируется некое социальное неравенство, где доступ к дешевой и надежной энергии становится привилегией богатых.

