Сонячні панелі з акумуляторами несуть приховану загрозу: електрика може різко подорожчати

Сонячні панелі в поєднанні з акумуляторами — це ключ до енергетичної незалежності. Але у технології є і "темний" бік. Експерти попереджають, що масовий перехід на автономну енергію може призвести до колапсу централізованих електромереж і різкого зростання цін для тих, хто не може дозволити собі сонячні батареї.

У міру того як установки з акумуляторами стають дешевшими, дедалі більше заможних людей відключатимуться від загальної електромережі, налагоджуючи власні міні-ферми. У результаті все навантаження з утримання старіючої інфраструктури ляже на плечі менш забезпечених верств населення, яким доведеться платити все більше за все менш надійну електрику, пише Clean Technica.

Цей сценарій — уже не теорія, а реальність, яка розгортається в Пакистані. Завдяки напливу дешевих китайських панелей, країна переживає справжній сонячний бум. Ті, хто можуть собі це дозволити, масово встановлюють на дахах панелі з акумуляторами та відмовляються від послуг державних електромереж, які відомі своїми високими цінами та постійними відключеннями.

Однак це створює "порочне коло". Що більше людей йде із загальної мережі, то вищими стають тарифи для тих, хто залишився, оскільки витрати на утримання інфраструктури діляться на меншу кількість платників. У підсумку бідні верстви населення, які не можуть дозволити собі сонячні панелі, опиняються в пастці: вони змушені платити дедалі більше за сервіс, що погіршується.

Ця проблема характерна не тільки для країн, що розвиваються. У майбутньому вона може торкнутися і розвинених регіонів. З одного боку, перехід на локальні електростанції підвищує загальну стійкість енергосистеми — так відключення не призводять до масових блекаутів. З іншого, поступово формується певна соціальна нерівність, де доступ до дешевої та надійної енергії стає привілеєм багатих.

