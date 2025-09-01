Газ из России больше не нужен: Европа будет получать бесплатную энергию прямо из космоса

Космическая солнечная электростанция поможет решить проблемы с нерегулярным и зависящим от погодных условий наземным энергоснабжением, а также сократить поставки российских энергоносителей.

Исследование показало, что солнечные панели в космосе могут сократить потребности Европы в возобновляемой энергии на Земле на 80% к 2050 году, пишет theguardian.com.

Ученые из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что система космических солнечных панелей, разработанная NASA, может снизить стоимость всей европейской энергосистемы на 15%. Она также может сократить потребление энергии аккумуляторов более чем на две трети.

Панели космической солнечной энергии (SBSP) используют гелиостатную конструкцию с зеркальными отражателями для сбора солнечного света на орбите. Затем солнечный свет передается на земные станции и преобразуется в электричество, которое потом поступает в энергосистему.

Компьютерная модель энергосистемы, о которой идет речь, охватывает 33 страны и моделирует спрос, производство и хранение электроэнергии, чтобы определить наиболее экономичный вариант удовлетворения потребностей Европы в электроэнергии. Расчеты показали, что солнечная электростанция может заменить до 80% наземных возобновляемых источников энергии в Европе.

Наземные возобновляемые источники энергии нерегулярны и зависят от погодных условий, что затрудняет надежное снабжение энергией и имеет различную стоимость. SBSP могут стать альтернативным централизованным источником энергии, работающим над атмосферой с постоянной мощностью гигаватт. Однако как минимум до 2050 года невозможно будет достичь экономической эффективности SBSP, потому что строительство, запуск и обслуживание будут слишком дорогими, если стоимость не снизится благодаря новым разработкам. Также есть риск столкновения панелей со спутниками и космическим мусором. Несмотря на эти риски, SBSP может помочь европейским странам достичь нулевого уровня выбросов.

Япония уже разрабатывает подобную станцию. Европа могла бы последовать этому примеру, пишут авторы материала. Таким образом, ЕС мог бы создать решение континентального масштаба для обеспечения стабильного базового уровня возобновляемой энергии, снизив свою зависимость от газовой энергетики, особенно российской.

