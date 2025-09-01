Газ із Росії більше не потрібен: Європа отримуватиме безкоштовну енергію просто з космосу

Космічна сонячна електростанція допоможе розв'язати проблеми з нерегулярним і залежним від погодних умов наземним енергопостачанням, а також скоротити постачання російських енергоносіїв.

Дослідження показало, що сонячні панелі в космосі можуть скоротити потреби Європи у відновлюваній енергії на Землі на 80% до 2050 року, пише theguardian.com.

Вчені з Королівського коледжу Лондона дійшли висновку, що система космічних сонячних панелей, розроблена NASA, може знизити вартість всієї європейської енергосистеми на 15%. Вона також може скоротити споживання енергії акумуляторів більш ніж на дві третини.

Панелі космічної сонячної енергії (SBSP) використовують геліостатну конструкцію із дзеркальними відбивачами для збору сонячного світла на орбіті. Потім сонячне світло передається на земні станції і перетворюється на електрику, яка потім надходить в енергосистему.

Комп'ютерна модель енергосистеми, про яку йдеться, охоплює 33 країни і моделює попит, виробництво і зберігання електроенергії, щоб визначити найбільш економічний варіант задоволення потреб Європи в електроенергії. Розрахунки показали, що сонячна електростанція може замінити до 80% наземних поновлюваних джерел енергії в Європі.

Наземні поновлювані джерела енергії нерегулярні і залежать від погодних умов, що ускладнює надійне постачання енергією і має різну вартість. SBSP можуть стати альтернативним централізованим джерелом енергії, що працює над атмосферою з постійною потужністю гігават. Однак щонайменше до 2050 року неможливо буде досягти економічної ефективності SBSP, тому що будівництво, запуск і обслуговування будуть занадто дорогими, якщо вартість не знизиться завдяки новим розробкам. Також є ризик зіткнення панелей із супутниками і космічним сміттям. Незважаючи на ці ризики, SBSP може допомогти європейським країнам досягти нульового рівня викидів.

Японія вже розробляє подібну станцію. Європа могла б наслідувати цей приклад, пишуть автори матеріалу. Таким чином, ЄС міг би створити рішення континентального масштабу для забезпечення стабільного базового рівня відновлюваної енергії, знизивши свою залежність від газової енергетики, особливо російської.

