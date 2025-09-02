Солнечные панели в пустынях стали в разы эффективнее: какой прорыв совершили ученые

Ученые из Университета Шарджи (ОАЭ) разработали инновационную систему, решающую ключевую проблему солнечных панелей в жарком климате — перегрев. Они научились использовать отработанный горячий воздух от кондиционеров для охлаждения панелей, что повышает их эффективность на 10%.

Related video

Проблема солнечных панелей в пустынных регионах парадоксальна: чем сильнее светит солнце, тем сильнее они нагреваются, и тем ниже их эффективность. При температуре выше 70°C панели теряют значительную часть своей производительности. Новая разработка решает эту проблему, превращая отходы в ценный ресурс, пишет The Cool Down.

Суть изобретения проста: панели устанавливаются на специальные опоры рядом с выхлопными вентиляторами систем кондиционирования зданий. Отработанный горячий, но все же более прохладный, чем раскаленные панели, воздух направляется на заднюю сторону модулей, эффективно их охлаждая.

Этот подход решает сразу две задачи. Во-первых, он утилизирует отработанный воздух, который раньше просто выбрасывался в атмосферу. Во-вторых, он повышает выработку электроэнергии на 10% и продлевает срок службы самих панелей, защищая их от деградации из-за перегрева.

По словам руководителя проекта, профессора Чауки Генаи, технология способна преобразить солнечную энергетику в жарких и засушливых регионах. Она позволяет получать больше чистой энергии с тех же площадей, снижая зависимость от ископаемого топлива и улучшая качество воздуха.

Раньше Фокус писал, что солнечные панели с аккумуляторами несут скрытую угрозу: электричество может резко подорожать. Солнечные панели в сочетании с аккумуляторами — это ключ к энергетической независимости. Но у технологии есть и "темная" сторона. Эксперты предупреждают, что массовый переход на автономную энергию может привести к коллапсу централизованных электросетей и резкому росту цен для тех, кто не может позволить себе солнечные батареи.