Сонячні панелі в пустелях стали в рази ефективнішими: який прорив зробили вчені

Вчені з Університету Шарджі (ОАЕ) розробили інноваційну систему, що вирішує ключову проблему сонячних панелей у спекотному кліматі — перегрів. Вони навчилися використовувати відпрацьоване гаряче повітря від кондиціонерів для охолодження панелей, що підвищує їхню ефективність на 10%.

Проблема сонячних панелей у пустельних регіонах парадоксальна: що сильніше світить сонце, то сильніше вони нагріваються, і то нижча їхня ефективність. При температурі вище 70°C панелі втрачають значну частину своєї продуктивності. Нова розробка вирішує цю проблему, перетворюючи відходи на цінний ресурс, пише The Cool Down.

Суть винаходу проста: панелі встановлюють на спеціальні опори поруч із вихлопними вентиляторами систем кондиціонування будівель. Відпрацьоване гаряче, але все ж таки прохолодніше, ніж розпечені панелі, повітря спрямовується на задній бік модулів, ефективно їх охолоджуючи.

Цей підхід вирішує відразу два завдання. По-перше, він утилізує відпрацьоване повітря, яке раніше просто викидали в атмосферу. По-друге, він підвищує вироблення електроенергії на 10% і продовжує термін служби самих панелей, захищаючи їх від деградації через перегрів.

За словами керівника проєкту, професора Чаукі Генаї, технологія здатна перетворити сонячну енергетику в жарких і посушливих регіонах. Вона дає змогу отримувати більше чистої енергії з тих самих площ, знижуючи залежність від викопного палива і покращуючи якість повітря.

