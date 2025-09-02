Ускорьте старый ноутбук или компьютер, не потратив ни копейки: помогут простые действия

Старый ПК, функционирующий медленно — это не всегда приговор. Прежде чем тратить деньги на новое устройство, можно попробовать несколько простых и бесплатных способов повысить быстродействие Windows.

Related video

Со временем любой компьютер начинает подтормаживать из-за накопления лишних файлов, фоновых процессов, ненужных программ или обновления ОС. Однако есть нетрудные шаги, cпособные значительно ускорить его работу без финансовых вложений, пишет Gizchina.

Регулярно перезагружайте компьютер

Это самый простой, но действенный совет. Многие неделями держат систему в спящем режиме, что приводит к накоплению фоновых процессов и засорению оперативной памяти. Вдобавок компоненты вроде кулера и диска продолжают работать в фоне, изнашиваясь чуть быстрее. Простая перезагрузка освобождает ресурсы системы и дает "свежий старт". Это стоит делать хотя бы раз в день.

Удалите ненужные программы

Со временем на компьютере скапливается множество программ, которые вы больше не используете. Они не только занимают драгоценное место на диске, но и могут запускать скрытые фоновые службы, замедляющие ОС. Зайдите в "Панель управления" > "Программы и компоненты" (или "Приложения" в Windows 11), внимательно просмотрите список и деинсталлируйте все, чем не пользуетесь.

Отключите автозапуск ПО

Чем больше программ запускается одновременно с Windows, тем дольше загружается система и тем медленнее она работает после старта. Нажмите Ctrl + Shift + Esc, чтобы открыть "Диспетчер задач", перейдите на вкладку "Автозагрузка приложений" и отключите все утилиты, которые вам не нужны сразу после включения компьютера (например, мессенджеры, игровые лончеры и т.д.).

Очистите временные файлы

Операционная система и программы постоянно создают временные файлы, которые со временем могут занимать гигабайты места и замедлять работу. Нажмите Win + R, введите %temp% и нажмите Enter. Смело удаляйте содержимое этой папки (некоторые файлы могут быть заняты системой — их просто пропустите). Также полезно регулярно запускать стандартную утилиту "Очистка диска" либо сторонние варианты вроде CCleaner.

Устанавливайте обновления

Хотя уведомления об обновлениях могут раздражать, игнорировать их не стоит. Апдейты Windows и драйверов часто содержат важные улучшения производительности, исправления ошибок и оптимизации, которые могут значительно ускорить работу вашего компьютера.

Отключите визуальные эффекты

Анимации, тени и прозрачность в Windows выглядят красиво, но создают дополнительную нагрузку на старые видеокарты и процессоры. Щелкните правой кнопкой мыши по "Этот компьютер", выберите "Свойства" > "Дополнительные параметры системы" -> "Быстродействие" -> "Параметры" и выберите пункт "Обеспечить наилучшее быстродействие". Интерфейс станет менее привлекательным, но система будет работать заметно шустрее. На Windows 11 тот же раздел удобнее найти, открыв "Настройки", после чего ввести в строке поиска параметров "performance" и нажать на "Настройка представления и производительности системы".

Освободите место на диске

Если ваш системный диск (обычно диск C:) заполнен более чем на 80-85%, Windows начинает замедляться. Перенесите крупные файлы (фото, видео, игры) на другой диск или воспользуйтесь облачным хранилищем. Старайтесь всегда держать свободными не менее 15-20% от общего объема системного диска.

Отключите фоновые приложения

Многие приложения из магазина Microsoft Store продолжают работать в фоновом режиме, даже когда вы их не используете, потребляя ресурсы и заряд батареи. В Windows 11 зайдите в "Параметры" > "Приложения" > "Установленные приложения". Нажмите на три точки рядом с ненужной программой, выберите "Дополнительные параметры" и в разделе "Разрешения фонового приложения" установите "Никогда".

Наведите порядок в браузере

Если тормозит в основном интернет, виновником может быть ваш браузер. Слишком много открытых вкладок и расширений могут "съедать" всю оперативную память. Закрывайте ненужные вкладки, удаляйте расширения, которыми не пользуетесь, и регулярно очищайте кэш и историю браузера.

Приберитесь на рабочем столе

Каждый ярлык на рабочем столе — это небольшой процесс, который потребляет ресурсы при загрузке системы. Если ваш десктоп завален файлами и иконками, это может замедлить включение компьютера. Переместите файлы в папки и оставьте на виду только самые необходимые ярлыки. Также привычка скачивать все на рабочий стол ведет к захламлению системного диска, о важности которого упоминали выше.

Раньше Фокус писал про скрытые "пожиратели" ресурсов: простые трюки сильно ускоряют работу ПК и ноутбука с Windows. Со временем любой компьютер под управлением операционной системы может начать работать медленнее, но это легко исправить.