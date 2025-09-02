Прискорте старий ноутбук або комп'ютер, не витративши ні копійки: допоможуть прості дії

Старий ПК, що функціонує повільно — це не завжди вирок. Перш ніж витрачати гроші на новий пристрій, можна спробувати кілька простих і безкоштовних способів підвищити швидкодію Windows.

Згодом будь-який комп'ютер починає пригальмовувати через накопичення зайвих файлів, фонових процесів, непотрібних програм або оновлення ОС. Однак є неважкі кроки, здатні значно прискорити його роботу без фінансових вкладень, пише Gizchina.

Регулярно перезавантажуйте комп'ютер

Це найпростіша, але дієва порада. Багато хто тижнями тримає систему в сплячому режимі, що призводить до накопичення фонових процесів і засмічення оперативної пам'яті. До того ж компоненти на кшталт кулера і диска продовжують працювати у фоні, зношуючись трохи швидше. Просте перезавантаження звільняє ресурси системи і дає "свіжий старт". Це варто робити хоча б раз на день.

Видаліть непотрібні програми

Згодом на комп'ютері накопичується безліч програм, які ви більше не використовуєте. Вони не тільки займають дорогоцінне місце на диску, а й можуть запускати приховані фонові служби, що уповільнюють ОС. Зайдіть у "Панель керування" > "Програми та компоненти" (або "Додатки" у Windows 11), уважно перегляньте список і деінсталюйте все, чим не користуєтеся.

Вимкніть автозапуск ПЗ

Чим більше програм запускається одночасно з Windows, тим довше завантажується система і тим повільніше вона працює після старту. Натисніть Ctrl+Shift+Esc, щоб відкрити "Диспетчер завдань", перейдіть на вкладку "Автозавантаження додатків" і відключіть усі утиліти, які вам не потрібні одразу після ввімкнення комп'ютера (наприклад, месенджери, ігрові лончери і т.д.).

Очистіть тимчасові файли

Операційна система і програми постійно створюють тимчасові файли, які з часом можуть займати гігабайти місця і сповільнювати роботу. Натисніть Win + R, введіть %temp% і натисніть Enter. Сміливо видаляйте вміст цієї папки (деякі файли можуть бути зайняті системою — їх просто пропустіть). Також корисно регулярно запускати стандартну утиліту "Очищення диска" або сторонні варіанти на кшталт CCleaner.

Встановлюйте оновлення

Хоча повідомлення про оновлення можуть дратувати, ігнорувати їх не варто. Апдейти Windows і драйверів часто містять важливі поліпшення продуктивності, виправлення помилок і оптимізації, які можуть значно прискорити роботу вашого комп'ютера.

Вимкніть візуальні ефекти

Анімації, тіні та прозорість у Windows мають гарний вигляд, але створюють додаткове навантаження на старі відеокарти та процесори. Клацніть правою кнопкою миші по "Цей комп'ютер", виберіть "Властивості" > "Додаткові параметри системи" -> "Швидкодія" -> "Параметри" і виберіть пункт "Забезпечити найкращу швидкодію". Інтерфейс стане менш привабливим, але система працюватиме помітно спритніше. На Windows 11 той самий розділ зручніше знайти, відкривши "Налаштування", після чого ввести в рядку пошуку параметрів "performance" і натиснути на "Налаштування представлення і продуктивності системи".

Звільніть місце на диску

Якщо ваш системний диск (зазвичай диск C:) заповнений більш ніж на 80-85%, Windows починає сповільнюватися. Перенесіть великі файли (фото, відео, ігри) на інший диск або скористайтеся хмарним сховищем. Намагайтеся завжди тримати вільними не менше 15-20% від загального обсягу системного диска.

Вимкніть фонові додатки

Багато додатків із магазину Microsoft Store продовжують працювати у фоновому режимі, навіть коли ви їх не використовуєте, споживаючи ресурси і заряд батареї. У Windows 11 зайдіть у "Параметри" > "Додатки" > "Встановлені додатки". Натисніть на три крапки поруч із непотрібною програмою, виберіть "Додаткові параметри" і в розділі "Дозволи фонового додатка" встановіть "Ніколи".

Наведіть порядок у браузері

Якщо гальмує в основному інтернет, винуватцем може бути ваш браузер. Занадто багато відкритих вкладок і розширень можуть "з'їдати" всю оперативну пам'ять. Закривайте непотрібні вкладки, видаляйте розширення, якими не користуєтеся, і регулярно очищайте кеш та історію браузера.

Приберіться на робочому столі

Кожен ярлик на робочому столі — це невеликий процес, який споживає ресурси під час завантаження системи. Якщо ваш десктоп завалений файлами та іконками, це може уповільнити увімкнення комп'ютера. Перемістіть файли в папки і залиште на увазі тільки найнеобхідніші ярлики. Також звичка завантажувати все на робочий стіл веде до захаращення системного диска, про важливість якого згадували вище.

