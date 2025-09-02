Секрет долговечных батарей раскрыт: как двойное покрытие защитит их от деградации

Ученые разработали новое двухслойное покрытие, дающее литий-ионным аккумуляторам серьезный апгрейд. Эта "двойная броня" защищает катод от разрушения, значительно продлевая срок службы АКБ.

Обогащенные литием оксиды — один из самых перспективных материалов для аккумуляторов нового поколения. Они дешевые и могут хранить много энергии, но коммерческому внедрению мешает нестабильность: при работе они быстро разрушаются, теряя емкость. Покрытие, разработанное в Университете Хэбэй, устраняет эту недоработку, пишет AZO Materials.

Улучшение заключается в двухслойной защите. Первый, внутренний слой, состоит из шпинели — материала, формирующего трехмерный каркас для быстрого движения ионов лития. Второй, внешний слой из фторида лития (LiF), химически связанный с первым, служит надежным барьером от агрессивного электролита, который и является главной причиной разрушения.

Результаты тестов впечатляют. Аккумулятор с таким покрытием сохранил 81,5% своей емкости после 150 циклов быстрой зарядки, в то время как обычный — всего 63,2%. Даже при экстремально быстрой зарядке защищенный катод сохранил более 80% емкости.

Это открытие приближает индустрию к появлению более мощных и долговечных аккумуляторов. Технология может применяться не только в электромобилях и смартфонах, но и в системах хранения возобновляемой энергии, где длительный срок службы особенно важен.

