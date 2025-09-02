Секрет довговічних батарей розкрито: як подвійне покриття захистить їх від деградації

Вчені розробили нове двошарове покриття, що дає літій-іонним акумуляторам серйозний апгрейд. Ця "подвійна броня" захищає катод від руйнування, значно подовжуючи термін служби АКБ.

Збагачені літієм оксиди — один із найперспективніших матеріалів для акумуляторів нового покоління. Вони дешеві і можуть зберігати багато енергії, але комерційному впровадженню заважає нестабільність: під час роботи вони швидко руйнуються, втрачаючи ємність. Покриття, розроблене в Університеті Хебей, усуває цей недолік, пише AZO Materials.

Поліпшення полягає у двошаровому захисті. Перший, внутрішній шар, складається зі шпінелі — матеріалу, що формує тривимірний каркас для швидкого руху іонів літію. Другий, зовнішній шар із фториду літію (LiF), хімічно пов'язаний із першим, слугує надійним бар'єром від агресивного електроліту, який і є головною причиною руйнування.

Результати тестів вражають. Акумулятор з таким покриттям зберіг 81,5% своєї ємності після 150 циклів швидкого заряджання, тоді як звичайний — лише 63,2%. Навіть за екстремально швидкої зарядки захищений катод зберіг понад 80% ємності.

Це відкриття наближає індустрію до появи більш потужних і довговічних акумуляторів. Технологію можна застосовувати не тільки в електромобілях і смартфонах, а й у системах зберігання відновлюваної енергії, де тривалий термін служби особливо важливий.

