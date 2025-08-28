Дроны работают втрое дольше: новый китайский аккумулятор превзошел передовые батареи

Ученые из школы материаловедения Тяньцзинского университета в Китае создали пилотную производственную линию для нового типа литиевых батарей емкостью 600 Вт-ч/кг.

Производство расположили в северном портовом городе Тяньцзинь. Произведенные там литий-металлические аккумуляторы используются в трех моделях дронов в Китае, увеличив их продолжительность работы в 2,8 раза, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Сообщается, что этот новый тип аккумулятора может достичь плотности энергии более 600 Вт-ч/кг. Для сравнения, передовой аккумулятор для электромобилей Tesla 4680 имеет плотность энергии около 300 Вт-ч/кг.

Ученые из Тяньцзинского университета Китая Фото: SCMP

В ходе тестирований батарея сохранила стабильную плотность энергии после 90 циклов зарядки-разрядки. Аккумулятор также оказался устойчивым в испытаниях к низким температурам, огню и даже проколов гвоздями, демонстрируя высокую термическую и механическую стабильность.

Руководитель исследовательской группы Ху Веньбинь заявил, что конструкция батареи "нарушает традиционную зависимость от доминирующей структуры сольватации в дизайне электролитов, достигая двойного улучшения плотности энергии и общей производительности".

Пока аккумулятор испытан только на дронах, однако ученые ожидают, что в будущем технология сможет увеличить запас хода электромобилей в 2-4 раза, а также использоваться для питания электрических самолетов.

Напомним, ученые из Калифорнийского университета в США разработали технологию, которая может помочь создать более безопасные и долговечные литий-металлические аккумуляторы для электромобилей и крупномасштабных накопителей энергии.

Фокус также сообщал, что исследователи из Технологического института Нью-Джерси (NJIT) использовали искусственный интеллект, чтобы найти материалы для аккумуляторов нового поколения, которые могли бы заменить традиционные литиевые батареи.