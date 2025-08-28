Дрони працюють втричі довше: новий китайський акумулятор перевершив передові батареї

Вчені з школи матеріалознавства Тяньцзінського університету в Китаї створили пілотну виробничу лінію для нового типу літієвих батарей ємністю 600 Вт·год/кг.

Related video

Виробництво розташували в північному портовому місті Тяньцзінь. Вироблені там літій-металеві акумулятори використовуються в трьох моделях дронів у Китаї, збільшивши їхню тривалість роботи у 2,8 раза, повідомляє газета South China Morning Post (SCMP).

Повідомляється, що цей новий тип акумулятора може досягти щільності енергії понад 600 Вт·год/кг. Для порівняння, передовий акумулятор для електромобілів Tesla 4680 має щільність енергії близько 300 Вт·год/кг.

Вчені з Тяньцзінського університету Китаю Фото: SCMP

В ході тестувань батарея зберегла стабільну щільність енергії після 90 циклів заряджання-розряджання. Акумулятор також виявився стійким у випробуваннях до низьких температур, вогню та навіть проколів цвяхами, демонструючи високу термічну та механічну стабільність.

Важливо

Дрони РФ в Україні залітають все далі: експерт пояснив, що роблять росіяни

Керівник дослідницької групи Ху Веньбінь заявив, що конструкція батареї "порушує традиційну залежність від домінуючої структури сольватації в дизайні електролітів, досягаючи подвійного покращення щільності енергії та загальної продуктивності".

Наразі акумулятор випробувано лише на дронах, однак вчені очікують, що в майбутньому технологія зможе збільшити запас ходу електромобілів в 2-4 рози, а також використовуватись для живлення електричних літаків.

Нагадаємо, вчені з Каліфорнійського університету в США розробили технологію, яка може допомогти створити безпечніші та довговічніші літій-металічні акумулятори для електромобілів та великомасштабних накопичувачів енергії.

Фокус також повідомляв, що дослідники з Технологічного інституту Нью-Джерсі (NJIT) використали штучний інтелект, щоб знайти матеріали для акумуляторів нового покоління, які могли б замінити традиційні літієві батареї.