Дрони працюють втричі довше: новий китайський акумулятор перевершив передові батареї
Вчені з школи матеріалознавства Тяньцзінського університету в Китаї створили пілотну виробничу лінію для нового типу літієвих батарей ємністю 600 Вт·год/кг.
Виробництво розташували в північному портовому місті Тяньцзінь. Вироблені там літій-металеві акумулятори використовуються в трьох моделях дронів у Китаї, збільшивши їхню тривалість роботи у 2,8 раза, повідомляє газета South China Morning Post (SCMP).
Повідомляється, що цей новий тип акумулятора може досягти щільності енергії понад 600 Вт·год/кг. Для порівняння, передовий акумулятор для електромобілів Tesla 4680 має щільність енергії близько 300 Вт·год/кг.
В ході тестувань батарея зберегла стабільну щільність енергії після 90 циклів заряджання-розряджання. Акумулятор також виявився стійким у випробуваннях до низьких температур, вогню та навіть проколів цвяхами, демонструючи високу термічну та механічну стабільність.
Керівник дослідницької групи Ху Веньбінь заявив, що конструкція батареї "порушує традиційну залежність від домінуючої структури сольватації в дизайні електролітів, досягаючи подвійного покращення щільності енергії та загальної продуктивності".
Наразі акумулятор випробувано лише на дронах, однак вчені очікують, що в майбутньому технологія зможе збільшити запас ходу електромобілів в 2-4 рози, а також використовуватись для живлення електричних літаків.
