Старым литиевым аккумуляторам нашли необычное применение: где нужны отжившие срок батареи

Ученые нашли дешевый и экологичный способ извлекать ценный литий из отработанных аккумуляторов электромобилей. Эта процедура упрощает утилизацию компонентов "зеленого" транспорта, делая производство новых батарей доступнее.

От старых электромобилей остаются тонны литиевых АКБ, ключевой материал которых никуда не исчезает. Проблема в том, что до сих пор переработка была невыгодной и недостаточно экологичной с точки зрения реализации. Но эксперты из Университета Висконсин-Мэдисон открыли электрохимический процесс, способный все изменить, пишет Batteries News.

Технология ориентирована на литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы, которые массово используются в электромобилях Tesla и BYD. Они дешевле и безопаснее других типов, но их переработка себя не оправдывала из-за низкой стоимости железа и фосфатов. Новый же метод позволяет с высокой эффективностью извлекать из них самый ценный компонент — литий.

В отличие от традиционных способов, требующих высоких температур или агрессивных химикатов, новый двухэтапный процесс работает при комнатной температуре и почти не создает отходов. На первом этапе ионы лития вымываются из отработанных батарей щелочным раствором, затем собираются на специальном электроде. Далее они высвобождаются в отдельный раствор, из которого уже легко получить литий высокой чистоты.

Это открытие имеет огромное значение. Оно полезно для природы, поскольку добыча лития из руды вредит экологии. Вдобавок метод поможет автопроизводителям соблюсти будущие строгие требования ЕС, которые с 2031 года обязывают использовать в батареях определенный процент переработанного лития. Технология уже привлекла внимание крупных автоконцернов, и ее авторы готовятся к коммерциализации.

Раньше Фокус писал про технологию, которая поможет сэкономить на электричестве: она охлаждает дом без кондиционера. Лед может стать хорошей альтернативой привычному кондиционеру – причем не только в летний сезон. Усовершенствованные "ледяные батареи" тоже работают на электричестве, но потребляют его гораздо меньше.