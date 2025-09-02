Старим літієвим акумуляторам знайшли незвичайне застосування: де потрібні батареї, які віджили своє
Вчені знайшли дешевий і екологічний спосіб витягувати цінний літій з відпрацьованих акумуляторів електромобілів. Ця процедура спрощує утилізацію компонентів "зеленого" транспорту, роблячи виробництво нових батарей доступнішим.
Від старих електромобілів залишаються тонни літієвих АКБ, ключовий матеріал яких нікуди не зникає. Проблема в тому, що досі переробка була невигідною і недостатньо екологічною з точки зору реалізації. Але експерти з Університету Вісконсін-Медісон відкрили електрохімічний процес, здатний все змінити, пише Batteries News.
Технологія орієнтована на літій-залізо-фосфатні (LFP) акумулятори, які масово використовуються в електромобілях Tesla і BYD. Вони дешевші та безпечніші за інші типи, але їхня переробка себе не виправдовувала через низьку вартість заліза і фосфатів. Новий же метод дає змогу з високою ефективністю витягувати з них найцінніший компонент — літій.
На відміну від традиційних способів, що вимагають високих температур або агресивних хімікатів, новий двоетапний процес працює за кімнатної температури і майже не створює відходів. На першому етапі іони літію вимиваються з відпрацьованих батарей лужним розчином, потім збираються на спеціальному електроді. Далі вони вивільняються в окремий розчин, з якого вже легко отримати літій високої чистоти.
Це відкриття має величезне значення. Воно корисне для природи, оскільки видобуток літію з руди шкодить екології. До того ж метод допоможе автовиробникам дотриматися майбутніх суворих вимог ЄС, які з 2031 року зобов'язують використовувати в батареях певний відсоток переробленого літію. Технологія вже привернула увагу великих автоконцернів, і її автори готуються до комерціалізації.
