Охолоджує будинок без кондиціонера: нова технологія допоможе заощадити на електриці

Лід може стати хорошою альтернативою звичного кондиціонера — причому не тільки в літній сезон. Удосконалені "крижані батареї" теж працюють на електриці, але споживають її набагато менше.

Американські дослідники розробили систему крижаних акумуляторів, яка працює за принципом заморожування води вночі, коли електроенергія дешевша, а попит нижчий, пише techxplore.com. Збережений холод потім використовується для охолодження будівель вдень, знижуючи пікове споживання енергії і знижуючи витрати.

Сама по собі ця концепція не нова, але фахівці Техаського університету придумали, як зробити матеріали всередині крижаних систем ефективнішими, стабільнішими і довговічнішими.

Команда вчених взялася за розробку гідратів солей (гідрат — це сіль, до складу кристалічної структури якої входять молекули води). Було поставлено завдання знайти сполуки, здатні зберігати і виділяти теплову енергію за найоптимальніших для навколишнього середовища температур.

Однією з найскладніших технічних проблем є "фазове розшарування". У багатьох системах сольових гідратів матеріал розділяється на різні тверді та рідкі фази з різним складом і щільністю, а це з часом призводить до погіршення характеристик. Тому вчені хочуть знайти більш стабільні склади і створити більш гнучку та стійку енергосистему. Дедалі нагальнішою проблемою стає пошук технологій, які можуть знизити споживання енергії в години пік.

"Ми не хочемо вирішувати проблеми електромережі, будуючи нові електростанції", — пояснюють науковці.

Щодо "крижаних батарей", то вони можуть допомогти знизити витрати на електроенергію і сприяти стабілізації електромережі, накопичуючи холод у періоди низької вартості електроенергії та використовуючи його в періоди високого попиту. За словами вчених, ідеальним варіантом була б система, яка легко інтегрується в наявні системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря і працює автоматично.

При цьому, як зазначає видання, системи крижаних акумуляторів уже використовують і в реальних умовах, зокрема їх задіяно в 30-поверховій будівлі Eleven Madison на Мангеттені в Нью-Йорку.

Раніше експерти назвали найкращі кондиціонери 2025 року. Зокрема, найкращим бюджетним варіантом визнали віконну модель Frigidaire.Фокус

Також Фокус писав про топ-5 недорогих пристроїв для охолодження в будинку і на вулиці. Можна, наприклад, поставити вдома портативний кондиціонер. А комфортний сон у спекотну погоду забезпечить матрац із водяним охолодженням.