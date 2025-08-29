Охолоджує будинок без кондиціонера: нова технологія допоможе заощадити на електриці
Лід може стати хорошою альтернативою звичного кондиціонера — причому не тільки в літній сезон. Удосконалені "крижані батареї" теж працюють на електриці, але споживають її набагато менше.
Американські дослідники розробили систему крижаних акумуляторів, яка працює за принципом заморожування води вночі, коли електроенергія дешевша, а попит нижчий, пише techxplore.com. Збережений холод потім використовується для охолодження будівель вдень, знижуючи пікове споживання енергії і знижуючи витрати.
Сама по собі ця концепція не нова, але фахівці Техаського університету придумали, як зробити матеріали всередині крижаних систем ефективнішими, стабільнішими і довговічнішими.
Команда вчених взялася за розробку гідратів солей (гідрат — це сіль, до складу кристалічної структури якої входять молекули води). Було поставлено завдання знайти сполуки, здатні зберігати і виділяти теплову енергію за найоптимальніших для навколишнього середовища температур.
Однією з найскладніших технічних проблем є "фазове розшарування". У багатьох системах сольових гідратів матеріал розділяється на різні тверді та рідкі фази з різним складом і щільністю, а це з часом призводить до погіршення характеристик. Тому вчені хочуть знайти більш стабільні склади і створити більш гнучку та стійку енергосистему. Дедалі нагальнішою проблемою стає пошук технологій, які можуть знизити споживання енергії в години пік.
"Ми не хочемо вирішувати проблеми електромережі, будуючи нові електростанції", — пояснюють науковці.
Щодо "крижаних батарей", то вони можуть допомогти знизити витрати на електроенергію і сприяти стабілізації електромережі, накопичуючи холод у періоди низької вартості електроенергії та використовуючи його в періоди високого попиту. За словами вчених, ідеальним варіантом була б система, яка легко інтегрується в наявні системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря і працює автоматично.
При цьому, як зазначає видання, системи крижаних акумуляторів уже використовують і в реальних умовах, зокрема їх задіяно в 30-поверховій будівлі Eleven Madison на Мангеттені в Нью-Йорку.
