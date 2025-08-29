Охлаждает дом без кондиционера: новая технология поможет сэкономить на электричестве
Лед может стать хорошей альтернативой привычному кондиционеру – причем не только в летний сезон. Усовершенствованные «ледяные батареи» тоже работают на электричестве, но потребляют его гораздо меньше.
Американские исследователи разработали систему ледяных аккумуляторов, которая работает по принципу замораживания воды ночью, когда электроэнергия дешевле, а спрос ниже, пишет techxplore.com. Сохраненный холод затем используется для охлаждения зданий днем, снижая пиковое потребление энергии и снижая расходы.
Сама по себе эта концепция не нова, но специалисты Техасского университета придумали, как сделать материалы внутри ледяных систем более эффективными, стабильными и долговечными.
Команда ученые взялась за разработку гидратов солей (гидрат – это соль, в состав кристаллической структуры которой входят молекулы воды). Была поставлена задача найти соединения, способные хранить и выделять тепловую энергию при наиболее оптимальных для окружающей среды температурах.
Одной из самых сложных технических проблем является «фазовое расслоение». Во многих системах солевых гидратов материал разделяется на различные твердые и жидкие фазы с разным составом и плотностью, а это со временем приводит к ухудшению характеристик. Поэтому ученые хотят найти более стабильные составы и создать более гибкую и устойчивую энергосистему. Все более насущной проблемой становится поиск технологий, которые могут снизить потребление энергии в часы пик.
«Мы не хотим решать проблемы электросети, строя новые электростанции», – поясняют ученые.
Что касается «ледяных батарей», то они могут помочь снизить расходы на электроэнергию и способствовать стабилизации электросети, накапливая холод в периоды низкой стоимости электроэнергии и используя его в периоды высокого спроса. По словам ученых, идеальным вариантом была бы система, которая легко интегрируется в существующие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и работает автоматически.
При этом, как отмечает издание, системы ледяных аккумуляторов уже используются и в реальных условиях, в том числе они задействованы в 30-этажном здании Eleven Madison на Манхэттене в Нью-Йорке.
