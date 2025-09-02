Ученые нашли 64 млн тонн минерала, который заменит литий в батареях: но есть нюанс

Рудник, расположенный в Бразилии в регионе Пара являлся ценным источником марганца, который остается жизненно важным компонентом с точки зрения технологии аккумуляторов.

Шахта, которая когда-то имела ​​высококачественную руду и большой потенциал внезапно остановилась в марте 2020 года. Сейчас рудник Азул законсервирован. В результате приостановки более 64 млн тонн марганцевой руды остались под землей, пишет ecoticias.com.

Причина приостановки добычи марганца связана с постоянными колебаниями мировых цен на этот минерал, и компания Vale, которой принадлежит рудник, отдала предпочтение железной руде и меди. Спустя четыре года планов по возобновлению добычи законсервированного рудника так и не было. Участок, ранее имевший марганцевый потенциал, теперь законсервирован.

Согласно геологическим исследованиям, запасы марганца на руднике Азул составляют 64 млн тонн. Этот объем марганца имеет большую экономическую ценность и может конкурировать с запасами его крупнейшего конкурента – лития.

Однако Бразилия больше не использует этот ресурс. Хотя Китай, Южная Африка и другие страны, по всей видимости, рассматривают возможность добычи марганца для удовлетворения растущего спроса, решение Бразилии приостановить деятельность на руднике Азул, возможно, привело к нарушению работы глобальной цепочки поставок марганца.

С приостановкой работ под поверхностью Пара все еще находится около 64 млн тонн марганцевой руды. Несмотря на то, что Vale уделяет большое внимание охране окружающей среды, ее усилия, похоже, не удовлетворяют мировой спрос на марганец. Если не будут предприняты дальнейшие действия по возрождению рудника, Бразилия откажется от марганцевого потенциала, который, возможно, сделал бы ее мировым лидером в этой области, пишет СМИ.

Тем не менее, Бразилия продолжает играть ведущую роль в сфере чистой энергии, запустив проект, преобразующий 29 млрд литров воды в энергию.

Ранее мы писали о том, что найдено 400 млн тонн вещества, которое заменит литий в батареях. Хотя марганец ассоциируется со сталелитейным производством, литий-марганцевый оксид и никель-марганцево-кобальтовая химия стали весьма интересными для аккумуляторных технологий.