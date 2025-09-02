Вчені знайшли 64 млн тонн мінералу, який замінить літій у батареях: але є нюанс

Рудник, розташований у Бразилії в регіоні Пара, був цінним джерелом марганцю, який залишається життєво важливим компонентом з точки зору технології акумуляторів.

Шахта, яка колись мала високоякісну руду і великий потенціал раптово зупинилася в березні 2020 року. Наразі рудник Азул законсервований. Унаслідок призупинення понад 64 млн тонн марганцевої руди залишилися під землею, пише ecoticias.com.

Причина припинення видобутку марганцю пов'язана з постійними коливаннями світових цін на цей мінерал, і компанія Vale, якій належить рудник, віддала перевагу залізній руді та міді. Через чотири роки планів щодо відновлення видобутку законсервованого рудника так і не було. Ділянка, яка раніше мала марганцевий потенціал, тепер законсервована.

Згідно з геологічними дослідженнями, запаси марганцю на руднику Азул становлять 64 млн тонн. Цей обсяг марганцю має велику економічну цінність і може конкурувати із запасами його найбільшого конкурента — літію.

Однак Бразилія більше не використовує цей ресурс. Хоча Китай, Південна Африка та інші країни, вочевидь, розглядають можливість видобутку марганцю для задоволення зростаючого попиту, рішення Бразилії зупинити діяльність на руднику Азул, можливо, призвело до порушення роботи глобального ланцюжка поставок марганцю.

З припиненням робіт під поверхнею Пара все ще перебуває близько 64 млн тонн марганцевої руди. Незважаючи на те, що Vale приділяє велику увагу охороні довкілля, її зусилля, схоже, не задовольняють світовий попит на марганець. Якщо не буде вжито подальших дій з відродження рудника, Бразилія відмовиться від марганцевого потенціалу, який, можливо, зробив би її світовим лідером у цій галузі, пише ЗМІ.

Проте Бразилія продовжує відігравати провідну роль у сфері чистої енергії, запустивши проєкт, що перетворює 29 млрд літрів води на енергію.

Раніше ми писали про те, що знайдено 400 млн тонн речовини, яка замінить літій у батареях. Хоча марганець асоціюється зі сталеливарним виробництвом, літій-марганцевий оксид і нікель-марганцево-кобальтова хімія стали вельми цікавими для акумуляторних технологій.