Китай построил морскую ветряную турбину мощностью 26 МВт: она самая мощная в мире

Китайская компания Dongfang Electric установила морскую ветровую турбину, способную обеспечить электроэнергией 55 000 домов.

Установка, крупнейшая в мире по мощности и размерам, имеет диаметр рабочего колеса более 310 м и высоту ступицы 185 м. Разработанная для морских зон со скоростью ветра 8 м/с и больше, турбина может производить 100 гВт*ч электроэнергии в год при средней скорости ветра 10 м/с, пишет interestingengineering.com.

Система рассчитана на ветры скоростью до 200 км/ч.

Тем временем, масштаб и инновации Китая меняют экономику страны. Медианная стоимость морской ветроэнергетики в КНР сейчас составляет менее половины стоимости в Великобритании, втором по величине рынке в мире.

Такие провинции, как Гуандун, нацелены на амбициозный рост мощностей — 17 гВт морской ветроэнергетики к 2025 году, что превышает показатели любой другой страны за пределами Китая.

Новая турбина мощностью 26 МВт — это тренд к созданию все более мощных установок, поскольку разработчики продвигаются все дальше от берега в поисках более сильных ветров и более низких затрат.

Хотя прототип еще должен пройти испытания на усталость перед полной сертификацией, он служит ярким символом того, что Китай не просто идет в ногу со временем, а задает темпы развития морской ветроэнергетики.

Такие лидеры отрасли, как датская Orsted, Siemens Gamesa и General Electric, оказались в затруднительном положении из-за роста цен на комплектующие, высоких процентных ставок и нестабильной государственной поддержки. Японская Mitsubishi недавно отказалась от участия в трех шельфовых проектах.

Ранее мы писали, что Китай запускает инновационный дирижабль-"ветряк". КНР проводит летные испытания воздушной системы производства энергии S500, которая выглядит как дирижабль и генерирует энергию, как турбина.