Новый источник электроэнергии: Китай запускает инновационный дирижабль-"ветряк" (фото)

Китай проводит летные испытания воздушной системы производства энергии S500, которая выглядит как дирижабль и генерирует энергию, как турбина.

Исследовательская группа, стоящая за проектом, утверждает, что это первая в мире летучая турбина мощностью мегаватт. Она предназначена для производства и поставки электроэнергии в отдаленных местах, которые трудно обеспечить традиционными средствами, сообщает China Daily.

Как отмечают в издании, высотный ветер считается распространенным и стабильным источником чистой энергии, которую можно собирать с низкой стоимостью. Система использует воздушный змей, похожий на дирижабль, который поднимается к генератору и отправляет электроэнергию через тросы на землю.

"S500 разработан для таких сценариев, как аварийно-спасательные работы, геодезическая съемка и картографирование, а также безопасность городов. В случае землетрясения или наводнения его можно быстро запустить, чтобы обеспечить электроснабжение и связь на месте", — сказал главный технический директор компании-разработчика Венг Ханке.

Испытания системы S500 Фото: Xinhua

В ходе недавних испытаний S500 достигла рекордной высоты, используя для выработки энергии более сильные и стабильные ветры с больших высот. По словам одного из разработчиков, дирижабль поднялся на 500 метров над землей в городе Цзинмэнь, вырабатывая электроэнергию мощностью более 50 кВт.

В компании отметили, что в тот день генератор побил рекорды как по максимальной высоте полета, так и по мощности, генерируемой воздушной турбиной такой конструкции. Сейчас планируется испытать турбину на высоте 1000 метров для производства электроэнергии мощностью 100 кВт.

По данным South China Morning Post, Система S1500 имеет 12 микрогенераторов посередине своего воздуховода, которые могут работать одновременно. Микрогенераторы изготовлены из углеродного волокна, а общий вес одной системы составляет до тонны.

