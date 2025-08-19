Батарейки останутся в прошлом: ученые создали удивительную пленку, питающую устройства

Команда ученых из Ульсанского национального института науки и технологий (UNIST) в Южной Корее разработала сверхтонкую прозрачную пленку, которая может генерировать электрические сигналы исключительно с помощью механических движений.

Технология открывает путь для создания интеллектуальных датчиков, работающих без батареек, с потенциальным применением в сфере безопасности, защиты и промышленного мониторинга, сообщает Tech Xplore.

Как объясняют в издании, новая пленка использует принцип электричества трения. Когда два материала соприкасаются, а затем расходятся, происходит перенос зарядов для создания электрических сигналов.

По словам ученых, благодаря узору из надрезов в форме корейского алфавита "ㄷ", пленка достигает более чем в 35 раз более высокой адгезии и примерно в 13 раз большей электрической мощности по сравнению с обычными конструкциями. Это позволяет ей генерировать сильные электрические сигналы от простых, коротких действий, таких как нажатие или отклеивание.

"Специальный рисунок разреза направляет распространение трещины, обеспечивая быстрое и контролируемое разделение, которое максимизирует электрическую мощность. Когда трещина останавливается на стыке, а затем возобновляет движение в противоположном направлении, она создает значительный электрический сигнал", — сказал ведущий автор исследования Хи Джин Ли.

Исследователи продемонстрировали возможности пленки, прикрепив ее к дверной раме для генерации сигнала при открытии. Они также разработали систему, которая обнаруживает отслаивание рамки для картины перед ее падением, отправляя оповещение на смартфон.

"Эта технология превращает простую клейкую пленку в умный, самогенерирующийся датчик, который не требует батареек. Его универсальность делает его пригодным для различных отраслей, включая носимые датчики, предотвращение краж и системы промышленной безопасности", — подчеркнул профессор Чон.

