Батарейки залишаться в минулому: вчені створили дивовижну плівку, що живить пристрої

Команда вчених з Ульсанського національного інституту науки та технологій (UNIST) в Південній Кореї розробила надтонку прозору плівку, яка може генерувати електричні сигнали виключно за допомогою механічних рухів.

Технологія відкриває шлях для створення інтелектуальних датчиків, які працюють без батарейок, з потенційним застосуванням у сфері безпеки, захисту та промислового моніторингу, повідомляє Tech Xplore.

Як пояснюють у виданні, нова плівка використовує принцип електрики тертя. Коли два матеріали стикаються, а потім розходяться, відбувається перенесення зарядів для створення електричних сигналів.

За словами вчених, завдяки візерунку з надрізів у формі корейського алфавіту "ㄷ", плівка досягає більш ніж у 35 разів вищої адгезії та приблизно в 13 разів більшої електричної потужності порівняно зі звичайними конструкціями. Це дозволяє їй генерувати сильні електричні сигнали від простих, коротких дій, таких як натискання або відклеювання.

"Спеціальний малюнок розрізу спрямовує поширення тріщини, забезпечуючи швидке та контрольоване розділення, яке максимізує електричну потужність. Коли тріщина зупиняється на стику, а потім відновлює рух у протилежному напрямку, вона створює значний електричний сигнал", — сказав провідний автор дослідження Хі Джин Лі.

Важливо

Дослідники продемонстрували можливості плівки, прикріпивши її до дверної рами для генерації сигналу при відкритті. Вони також розробили систему, яка виявляє відшаровування рамки для картини перед її падінням, надсилаючи сповіщення на смартфон.

"Ця технологія перетворює просту клейку плівку на розумний, самогенеруючий датчик, який не потребує батарейок. Його універсальність робить його придатним для різних галузей, включаючи носимі датчики, запобігання крадіжкам та системи промислової безпеки", — наголосив професор Чон.

Нагадаємо, міжнародна команда вчених розробила сонячні елементи, здатні ефективно генерувати електроенергію в приміщенні. З їхньою допомогою такі пристрої, як клавіатури, пульти дистанційного керування, сигналізації та датчики, незабаром зможуть працювати без батарейок.