Нове джерело електроенергії: Китай запускає іноваційний дирижабль-"вітряк" (фото)

Китай проводить льотні випробування повітряної системи виробництва енергії S500, яка виглядає як дирижабль і генерує енергію, як турбіна.

Дослідницька група, що стоїть за проєктом, стверджує, що це перша у світі летюча турбіна потужністю мегават. Вона призначена для виробництва та постачання електроенергії у віддалених місцях, які важко забезпечити традиційними засобами, повідомляє China Daily.

Як зазначають у виданні, висотний вітер вважається поширеним і стабільним джерелом чистої енергії, яку можна збирати з низькою вартістю. Система використовує повітряний змій, схожий на дирижабль, який підіймається до генератора та відправляє електроенергію через троси на землю.

"S500 розроблено для таких сценаріїв, як аварійно-рятувальні роботи, геодезична зйомка та картографування, а також безпека міст. У разі землетрусу чи повені його можна швидко запустити, щоб забезпечити електропостачання та зв'язок на місці", – сказав головний технічний директор компанії-розробника Венг Ханке.

Випробування системи S500 Фото: Xinhua

У ході недавніх випробувань S500 досягла рекордної висоти, використовуючи для вироблення енергії сильніші та стабільніші вітри з більших висот. За словами одного з розробників, дирижабль піднявся на 500 метрів над землею в місті Цзінмень, виробляючи електроенергію потужністю понад 50 кВт.

В компанії наголосили, що в той день генератор побив рекорди як за максимальною висотою польоту, так і за потужністю, що генерується повітряною турбіною такої конструкції. Наразі планується випробувати турбіну на висоті 1000 метрів для виробництва електроенергії потужністю 100 кВт.

За даними South China Morning Post, Система S1500 має 12 мікрогенераторів посередині свого повітроводу, які можуть працювати одночасно. Мікрогенератори виготовлені з вуглецевого волокна, а загальна вага однієї системи становить до тонни.

