Китай побудував морську вітряну турбіну потужністю 26 МВт: вона найпотужніша у світі

Китайська компанія Dongfang Electric встановила морську вітрову турбіну, здатну забезпечити електроенергією 55 000 будинків.

Установка, найбільша у світі за потужністю та розмірами, має діаметр робочого колеса понад 310 м і висоту маточини 185 м. Розроблена для морських зон зі швидкістю вітру 8 м/с і більше, турбіна може виробляти 100 гВт*год електроенергії на рік за середньої швидкості вітру 10 м/с, пише interestingengineering.com.

Система розрахована на вітри швидкістю до 200 км/год.

Тим часом, масштаб та інновації Китаю змінюють економіку країни. Медіанна вартість морської вітроенергетики в КНР наразі становить менше половини вартості у Великій Британії, другому за величиною ринку у світі.

Такі провінції, як Гуандун, націлені на амбітне зростання потужностей — 17 гВт морської вітроенергетики до 2025 року, що перевищує показники будь-якої іншої країни за межами Китаю.

Нова турбіна потужністю 26 МВт — це тренд до створення дедалі потужніших установок, оскільки розробники просуваються дедалі далі від берега в пошуках сильніших вітрів і нижчих витрат.

Хоча прототип ще має пройти випробування на втому перед повною сертифікацією, він слугує яскравим символом того, що Китай не просто йде в ногу з часом, а задає темпи розвитку морської вітроенергетики.

Такі лідери галузі, як данська Orsted, Siemens Gamesa і General Electric, опинилися в скрутному становищі через зростання цін на комплектуючі, високі відсоткові ставки та нестабільну державну підтримку. Японська Mitsubishi нещодавно відмовилася від участі в трьох шельфових проєктах.

Раніше ми писали, що Китай запускає інноваційний дирижабль-"вітряк". КНР проводить льотні випробування повітряної системи виробництва енергії S500, яка виглядає як дирижабль і генерує енергію, як турбіна.