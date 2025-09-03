Как работает самый мощный в мире аккумулятор емкостью 4400 Вт*ч и для чего нужен (фото)

Разработанный компанией Epsilor Electric Fuel Ltd., аккумулятор ELI-52526-GM обеспечивает в 6 раз большую плотность энергии, чем обычные свинцово-кислотные батареи.

Аккумулятор весом около 27 кг, обеспечивает емкость 174 А*ч при напряжении 25,2 В и обладает исключительной плотностью энергии — более 157 ватт-часов на килограмм, пишет interestingengineering.com.

Разработанная специально для военной техники и мобильных оборонных систем, эта батарея обеспечит военным высокую энергоемкость, соответствующую требованиям современных боевых действий. Она предлагает в 6 раз большую плотность энергии, чем обычные свинцово-кислотные батареи, созданные в том же форм-факторе НАТО 6T. Кроме того, в ней примерно на 60% больше энергии, чем любом другом литий-ионном аккумуляторе 6T.

Одно из преимуществ устройства — энергопоглощающая конструкция, позволяющая выдерживать термические и механические нагрузки без ущерба для выходной мощности или безопасности.

Аккумулятор ELI-52526-GM Фото: Epsilor Electric

Разработчики предложили военным целую линейку батарей, куда вошли такие высокоемкие аккумуляторы, как ELI-52526-DM/GM (3,6–4,4 кВт*ч), сверхбезопасные аккумуляторы ELP-02426-M (2,56 кВт*ч) на основе LFP и экономичные аккумуляторы ELI-52526-C (4,2 кВт*ч). Все они подходят для робототехники, тактических систем накопления энергии и микросетей.

В ходе тестов были отработаны реальные боевые ситуации: попадание пуль, воздействие температур до 500 градусов Цельсия, работа в экстремально низких температурах, а также устойчивость к вибрации и ударам.

Ранее мы писали о том, что старым литиевым аккумуляторам нашли необычное применение. Ученые разработали дешевый и экологичный способ извлекать ценный литий из отработанных аккумуляторов электромобилей. Эта процедура упрощает утилизацию компонентов "зеленого" транспорта, делая производство новых батарей доступнее.