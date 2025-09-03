Як працює найпотужніший у світі акумулятор ємністю 4400 Вт*год і для чого потрібен (фото)

Розроблений компанією Epsilor Electric Fuel Ltd., акумулятор ELI-52526-GM забезпечує в 6 разів більшу щільність енергії, ніж звичайні свинцево-кислотні батареї.

Акумулятор вагою близько 27 кг, забезпечує ємність 174 А*год при напрузі 25,2 В і має виняткову щільність енергії — понад 157 ват-годин на кілограм, пише interestingengineering.com.

Розроблена спеціально для військової техніки та мобільних оборонних систем, ця батарея забезпечить військовим високу енергоємність, що відповідає вимогам сучасних бойових дій. Вона пропонує в 6 разів більшу щільність енергії, ніж звичайні свинцево-кислотні батареї, створені в тому ж форм-факторі НАТО 6T. Крім того, в ній приблизно на 60% більше енергії, ніж будь-якому іншому літій-іонному акумуляторі 6T.

Одна з переваг пристрою — енергопоглинаюча конструкція, що дає змогу витримувати термічні та механічні навантаження без шкоди для вихідної потужності або безпеки.

Акумулятор ELI-52526-GM Фото: Epsilor Electric

Розробники запропонували військовим цілу лінійку батарей, до якої увійшли такі високоємні акумулятори, як ELI-52526-DM/GM (3,6-4,4 кВт*год), надбезпечні акумулятори ELP-02426-M (2,56 кВт*год) на основі LFP та економічні акумулятори ELI-52526-C (4,2 кВт*год). Усі вони підходять для робототехніки, тактичних систем накопичення енергії та мікромереж.

Під час тестів було відпрацьовано реальні бойові ситуації: потрапляння куль, вплив температур до 500 градусів Цельсія, робота в екстремально низьких температурах, а також стійкість до вібрації та ударів.

Раніше ми писали про те, що старим літієвим акумуляторам знайшли незвичайне застосування. Вчені розробили дешевий і екологічний спосіб витягувати цінний літій з відпрацьованих акумуляторів електромобілів. Ця процедура спрощує утилізацію компонентів "зеленого" транспорту, роблячи виробництво нових батарей доступнішим.