Як працює найпотужніший у світі акумулятор ємністю 4400 Вт*год і для чого потрібен (фото)
Розроблений компанією Epsilor Electric Fuel Ltd., акумулятор ELI-52526-GM забезпечує в 6 разів більшу щільність енергії, ніж звичайні свинцево-кислотні батареї.
Акумулятор вагою близько 27 кг, забезпечує ємність 174 А*год при напрузі 25,2 В і має виняткову щільність енергії — понад 157 ват-годин на кілограм, пише interestingengineering.com.
Розроблена спеціально для військової техніки та мобільних оборонних систем, ця батарея забезпечить військовим високу енергоємність, що відповідає вимогам сучасних бойових дій. Вона пропонує в 6 разів більшу щільність енергії, ніж звичайні свинцево-кислотні батареї, створені в тому ж форм-факторі НАТО 6T. Крім того, в ній приблизно на 60% більше енергії, ніж будь-якому іншому літій-іонному акумуляторі 6T.
Одна з переваг пристрою — енергопоглинаюча конструкція, що дає змогу витримувати термічні та механічні навантаження без шкоди для вихідної потужності або безпеки.
Розробники запропонували військовим цілу лінійку батарей, до якої увійшли такі високоємні акумулятори, як ELI-52526-DM/GM (3,6-4,4 кВт*год), надбезпечні акумулятори ELP-02426-M (2,56 кВт*год) на основі LFP та економічні акумулятори ELI-52526-C (4,2 кВт*год). Усі вони підходять для робототехніки, тактичних систем накопичення енергії та мікромереж.
Під час тестів було відпрацьовано реальні бойові ситуації: потрапляння куль, вплив температур до 500 градусів Цельсія, робота в екстремально низьких температурах, а також стійкість до вібрації та ударів.
Раніше ми писали про те, що старим літієвим акумуляторам знайшли незвичайне застосування. Вчені розробили дешевий і екологічний спосіб витягувати цінний літій з відпрацьованих акумуляторів електромобілів. Ця процедура спрощує утилізацію компонентів "зеленого" транспорту, роблячи виробництво нових батарей доступнішим.