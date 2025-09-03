Гигантский смартфон получил 7,2-дюймовый экран: "барьер" планшета наконец преодолен

Компания TCL готовится представить NxtPaper 60 Ultra — аппарат с огромным дисплеем на 7,2 дюйма, стирающий грань между телефоном и планшетом. Главная фишка новинки — технология "бумажного" экрана, которая делает его идеальным для чтения.

Полноценный анонс намечен на 5 сентября, однако предзаказы уже доступны на немецком Amazon, а характеристики известны. NxtPaper 60 Ultra 5G предлагает уникальный экран со специальным покрытием, напоминающим электронную книгу, пишет Gizmochina.

7,2-дюймовый LCD-экран получил фирменную технологию NxtPaper. Она снижает блики и вредное синее излучение, создавая ощущение чтения с бумажного листа. При этом матрица обладает разрешением FHD+ и поддерживает частоту обновления 120 Гц, что обеспечивает плавную и четкую картинку.

В целом же по части "начинки" это типичный представитель среднего класса. Внутри установлен чипсет MediaTek Dimensity 7400, 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ хранилища. Предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP68. Камера двойная: основной 50-Мп сенсор и 50-Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5200 мАч.

Цена составляет 479 евро. Судя по всему, гаджет будет конкурировать с моделями субфлагманского уровня, такими как Samsung Galaxy S24 FE.

