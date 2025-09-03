Гігантський смартфон отримав 7,2-дюймовий екран: "бар'єр" планшета нарешті подолано

Компанія TCL готується представити NxtPaper 60 Ultra — апарат з величезним дисплеєм на 7,2 дюйма, що стирає грань між телефоном і планшетом. Головна фішка новинки — технологія "паперового" екрана, яка робить його ідеальним для читання.

Повноцінний анонс намічений на 5 вересня, проте попередні замовлення вже доступні на німецькому Amazon, а характеристики відомі. NxtPaper 60 Ultra 5G пропонує унікальний екран зі спеціальним покриттям, що нагадує електронну книгу, пише Gizmochina.

7,2-дюймовий LCD-екран отримав фірмову технологію NxtPaper. Вона знижує відблиски і шкідливе синє випромінювання, створюючи відчуття читання з паперового аркуша. При цьому матриця має роздільну здатність FHD+ і підтримує частоту оновлення 120 Гц, що забезпечує плавну і чітку картинку.

Загалом же за частиною "начинки" це типовий представник середнього класу. Усередині встановлено чипсет MediaTek Dimensity 7400, 12 ГБ оперативної пам'яті і до 512 ГБ сховища. Передбачено захист від води і пилу за стандартом IP68. Камера подвійна: основний 50-Мп сенсор і 50-Мп телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5200 мАг.

Ціна становить 479 євро. Судячи з усього, гаджет конкуруватиме з моделями субфлагманського рівня, такими як Samsung Galaxy S24 FE.

