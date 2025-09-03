Телевизоры вступают в новую эру: как прорывная технология "прокачает" качество картинки

Компания Dolby представила Dolby Vision 2 — cвежее поколение фирменной технологии улучшения изображения. Этот стандарт не только сделает картинку ярче и контрастнее, но и научит телевизоры автоматически подстраиваться под контент и освещение в комнате.

Dolby Vision более десяти лет остается золотым стандартом для HDR-контента. Вторая же версия содержит важные улучшения. В ее основе лежит передовой движок обработки изображений и умная функция Content Intelligence. Последняя с помощью ИИ анализирует, что вы смотрите и в каких условиях, оптимизируя картинку под них, пишет Dolby Newsroom.

Кроме того, инструмент Precision Black решает проблему "слишком темных" сцен, делая их более четкими без ущерба художественному замыслу режиссера. Алгоритм Light Sense с помощью датчиков освещенности и данных из самого видеофайла подстраивает яркость и контрастность под освещение в вашей комнате. А специальные пресеты для спорта и игр оптимизируют отображение плавность резких движений и баланс белого.

Еще одно полезное нововведение — двунаправленное тональное отображение. Оно позволяет создателям контента лучше задействовать возможности современных ярких и красочных дисплеев, делая картинку еще более насыщенной и реалистичной. Конечно, при этом максимально сохраняется авторское видение, чтобы фильтр не выглядел неестественно.

Первым производителем, который внедрит Dolby Vision 2 в свои телевизоры, станет Hisense. Технология будет доступна в двух версиях: Dolby Vision 2 Max для топовых моделей и Dolby Vision 2 для телевизоров среднего класса.

