Телевізори вступають у нову еру: як проривна технологія "прокачає" якість картинки

Компанія Dolby представила Dolby Vision 2 — свіже покоління фірмової технології поліпшення зображення. Цей стандарт не тільки зробить картинку яскравішою і контрастнішою, а й навчить телевізори автоматично підлаштовуватися під контент і освітлення в кімнаті.

Dolby Vision понад десять років залишається золотим стандартом для HDR-контенту. Друга ж версія містить важливі поліпшення. В її основі лежить передовий движок обробки зображень і розумна функція Content Intelligence. Остання за допомогою ШІ аналізує, що ви дивитеся і в яких умовах, оптимізуючи картинку під них, пише Dolby Newsroom.

Крім того, інструмент Precision Black вирішує проблему "занадто темних" сцен, роблячи їх чіткішими без шкоди художньому задуму режисера. Алгоритм Light Sense за допомогою датчиків освітленості та даних із самого відеофайлу підлаштовує яскравість і контрастність під освітлення у вашій кімнаті. А спеціальні пресети для спорту та ігор оптимізують відображення плавність різких рухів і баланс білого.

Ще одне корисне нововведення — двонаправлене тональне відображення. Воно дає змогу творцям контенту краще задіяти можливості сучасних яскравих і барвистих дисплеїв, роблячи картинку ще більш насиченою і реалістичною. Звичайно, при цьому максимально зберігається авторське бачення, щоб фільтр не мав неприродного вигляду.

Першим виробником, який впровадить Dolby Vision 2 у свої телевізори, стане Hisense. Технологія буде доступна у двох версіях: Dolby Vision 2 Max для топових моделей і Dolby Vision 2 для телевізорів середнього класу.

