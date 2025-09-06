Невероятная скорость вычислений: названы 5 самых мощных суперкомпьютеров 2025 года (фото)

Современные суперкомпьютеры занимают целые склады, чтобы решать задачи, на которые у обычных ПК ушли бы столетия. Их скорость измеряется во флопсах (число операций в секунду), и самые мощные варианты уже преодолели эксафлопсный барьер. Вот пять лидеров мирового рейтинга в 2025 году.

Эпоха эксафлопсных вычислений (свыше квинтиллиона операций в секунду) официально наступила. В новом рейтинге TOP500, который обновляется дважды в год, лидируют три американские модели. Передовую машину запустили и в Европе. Примечательно, что в топ-5 вошел облачный суперкомпьютер, который можно арендовать почасово, пишет Interesting Engineering.

Суперкомпьютер El Capitan Фото: interestingengineering.com

El Capitan (США)

Мощнейший суперкомпьютер в мире, расположенный в Ливерморской национальной лаборатории. Его производительность составляет 1,742 эксафлопс. Он построен на базе архитектуры HPE Cray EX255a и использует процессоры AMD EPYC 4-го поколения в связке с ускорителями Instinct MI300A. El Capitan лидирует не только в стандартном тесте LINPACK, но и в более сложном HPCG, что говорит о его сбалансированности для практических научных задач.

Cуперкомпьютер Frontier Фото: interestingengineering.com

Frontier (США)

Первый в мире эксафлопсный суперкомпьютер, который теперь занимает второе место с результатом 1,353 эксафлопс. Он тоже базируется на платформе HPE Cray EX и использует компоненты AMD. Frontier, расположенный в Ок-Риджской национальной лаборатории, продолжает решать сложнейшие задачи в области материаловедения, бионаук и астрофизики.

Cуперкомпьютер Aurora Фото: interestingengineering.com

Aurora (США)

Замыкает тройку лидеров Aurora из Аргоннской национальной лаборатории с производительностью 1,012 эксафлопс. В отличие от первых двух, он использует комплектующие Intel: процессоры Xeon CPU Max и ускорители Data Center GPU Max. Главная задача Aurora — объединение традиционного моделирования с ИИ для проведения научных исследований в области термоядерного синтеза, климата и экспериментов с большими языковыми моделями.

Суперкомпьютер JUPITER Booster Фото: interestingengineering.com

JUPITER Booster (Германия)

Новый флагман европейской программы EuroHPC, который сразу ворвался в топ-5 с результатом 793,4 петафлопс (0,793 эксафлопс). Он эксплуатирует платформу BullSequana XH3000 наряду с суперчипами NVIDIA GH200 Grace-Hopper. Это самый мощный суперкомпьютер на континенте и наглядная демонстрация ускорения европейских инноваций в гонке производительности.

Суперкомпьютер Eagle в США Фото: interestingengineering.com

Eagle (США)

Этот суперкомпьютер уникален тем, что его мощности можно арендовать. Eagle развертывают на основе облачной платформы Microsoft Azure, использующей процессоры Intel Xeon Platinum и ускорители NVIDIA H100. С показателем в 561,2 петафлопс он является самым производительным облачным суперкомпьютером в мире и доказывает, что передовые вычисления становятся все более доступными.

