Неймовірна швидкість обчислень: названо 5 найпотужніших суперкомп'ютерів 2025 року (фото)

Сучасні суперкомп'ютери займають цілі склади, щоб вирішувати завдання, на які у звичайних ПК пішли б століття. Їхня швидкість вимірюється у флопсах (число операцій на секунду), і найпотужніші варіанти вже подолали ексафлопсний бар'єр. Ось п'ять лідерів світового рейтингу у 2025 році.

Епоха ексафлопсних обчислень (понад квінтильйон операцій на секунду) офіційно настала. У новому рейтингу TOP500, який оновлюється двічі на рік, лідирують три американські моделі. Передову машину запустили і в Європі. Примітно, що в топ-5 увійшов хмарний суперкомп'ютер, який можна орендувати погодинно, пише Interesting Engineering.

Суперкомп'ютер El Capitan Фото: interestingengineering.com

El Capitan (США)

Найпотужніший суперкомп'ютер у світі, розташований у Ліверморській національній лабораторії. Його продуктивність становить 1,742 ексафлопс. Він побудований на базі архітектури HPE Cray EX255a і використовує процесори AMD EPYC 4-го покоління у зв'язці з прискорювачами Instinct MI300A. El Capitan лідирує не тільки в стандартному тесті LINPACK, а й у складнішому HPCG, що свідчить про його збалансованість для практичних наукових завдань.

Суперкомп'ютер Frontier Фото: interestingengineering.com

Frontier (США)

Перший у світі ексафлопсний суперкомп'ютер, який тепер посідає друге місце з результатом 1,353 ексафлопс. Він теж базується на платформі HPE Cray EX і використовує компоненти AMD. Frontier, розташований в Ок-Ріджській національній лабораторії, продовжує розв'язувати надскладні задачі в галузі матеріалознавства, біонаук і астрофізики.

Суперкомп'ютер Aurora Фото: interestingengineering.com

Aurora (США)

Замикає трійку лідерів Aurora з Аргоннської національної лабораторії з продуктивністю 1,012 ексафлопс. На відміну від перших двох, він використовує комплектуючі Intel: процесори Xeon CPU Max і прискорювачі Data Center GPU Max. Головне завдання Aurora — об'єднання традиційного моделювання з ШІ для проведення наукових досліджень у сфері термоядерного синтезу, клімату та експериментів із великими мовними моделями.

Суперкомп'ютер JUPITER Booster Фото: interestingengineering.com

JUPITER Booster (Німеччина)

Новий флагман європейської програми EuroHPC, який одразу увірвався в топ-5 з результатом 793,4 петафлопс (0,793 ексафлопс). Він експлуатує платформу BullSequana XH3000 поряд із суперчипами NVIDIA GH200 Grace-Hopper. Це найпотужніший суперкомп'ютер на континенті та наочна демонстрація прискорення європейських інновацій у перегонах продуктивності.

Суперкомп'ютер Eagle у США Фото: interestingengineering.com

Eagle (США)

Цей суперкомп'ютер унікальний тим, що його потужності можна орендувати. Eagle розгортають на основі хмарної платформи Microsoft Azure, що використовує процесори Intel Xeon Platinum і прискорювачі NVIDIA H100. З показником у 561,2 петафлопс він є найпродуктивнішим хмарним суперкомп'ютером у світі та доводить, що передові обчислення стають дедалі доступнішими.

