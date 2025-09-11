Android-смартфоны теперь лучше защищены от взлома: что добавили в важном обновлении

Google выпустила обновление ПО, сделавшее защиту Android-смартфонов от кражи более надёжной и удобной. Теперь все настройки защиты будут автоматически сохраняться в облаке и восстанавливаться на новом устройстве.

Ранее при смене телефона или после сброса до заводских настроек пользователям приходилось вручную заново активировать все функции защиты от кражи, и многие об этом просто забывали. Теперь эта проблема позади: все ваши параметры будут автоматически переноситься вместе с остальными данными, пишет Android Authority.

Речь идет о комплексе функций Theft Protection, который включает в себя:

Theft Detection Lock: Автоматическая блокировка экрана, если телефон вырвали из рук и пытаются убежать.

Автоматическая блокировка экрана, если телефон вырвали из рук и пытаются убежать. Offline Device Lock: Блокировка устройства, если оно долгое время находится без подключения к сети.

Блокировка устройства, если оно долгое время находится без подключения к сети. Remote Lock: Возможность удаленно заблокировать телефон.

С выходом сентябрьского обновления "Сервисов Google Play" все эти настройки будут включены в облачную резервную копию вашего Android-устройства. Это означает, что при восстановлении данных на новом телефоне все ваши параметры защиты активируются автоматически, обеспечивая безопасность с первой минуты использования.

Это небольшое, но важное изменение, которое значительно повышает уровень защиты гаджета для миллионов пользователей, позволяя не терять личные в случае утери или кражи смартфона.

